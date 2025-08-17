მთავარი,სიახლეები

ბათუმში მატარებელი ბავშვს დაეჯახა – მას ოპერაცია უტარდება

17.08.2025 •
ბათუმში მატარებელი ბავშვს დაეჯახა – მას ოპერაცია უტარდება
ბათუმში, ბონის დასახლებაში, მატარებელმა ბავშვს ფეხზე გადაუარა.

დაშავებული ბავშვი კლინიკაში გადაიყვანეს.

როგორც რესპუბლიკურ საავადმყოფოში „ბათუმელებს“ უთხრეს, დაშავებულ ბავშვს ამ წუთებში ოპერაცია უტარდება.

შემთხვევა დღეს, 17 აგვისტოს, საღამოს საათებში მოხდა.

შსს-ს ინფორმაციით, გამოძიება დაწყებულია სსკ-ის 275-ე მუხლის მეორე ნაწილით, რაც რკინიგზის, წყლის, საჰაერო ან საბაგირო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს.

მსგავს თემაზე: 

სახიფათო ლიანდაგი ბათუმში, სადაც 13 წლის მოზარდი მატარებლის შეჯახების შედეგად დაიღუპა

