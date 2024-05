ანონიმუსი კობახიძეს აფრთხილებს: უფრო ველური კიბერშეტევებით გიპასუხებთ

ანონიმურ ჰაკერთა ჯგუფი ანონიმუსი, რომელმაც ბოლო პერიოდში 30-მდე სამთავრობო ვებგვერდი დაჰაკა, კიდევ ერთ განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს მიმართავს:

„თუ თქვენი მთავრობა გააგრძელებს პოლიციის გამოყენების იმავე სტანდარტს მომიტინგეებზე სასტიკი თავდასხმისთვის, ჩვენ გიპასუხებთ სამთავრობო ვებგვერდებზე უფრო დაუნდობელი კიბერშეტევებით! ამ პერიოდის განმავლობაში, ანონიმუსმა განახორციელა კიბერშეტევები საქართველოს სამთავრობო ვებგვერდებზე, ზეგავლენა მოახდინა 30-ზე მეტ ვებგვერდზე… გარდა ამისა, სამიზნე გახდა მთავრობასთან დაკავშირებული მედია, რომლებიც პროპაგანდისტული არხის ფუნქციას ასრულებს“.

ანონიმუსმა ეს ქმედებები აგენტების კანონის წინააღმდეგ გამოსული მშვიდობიანი მომიტინგეების მიმართ პოლიციის მიერ გამოყენებული ძალადობის საპასუხოდ დააანონსა.

„კრემლის მარიონეტულმა მთავრობამ საქართველოში შემოიტანა რუსული „უცხო აგენტების“ კანონები, რომლებიც მიზნად ისახავს გააჩუმოს განსხვავებული აზრი და დამოუკიდებელი მედია, ასევე უმიზნებს ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულ ორგანიზაციებს. ჩვენ საქართველოს ხალხთან ერთად ვართ მათ ბრძოლაში დემოკრატიის, თავისუფლებისა და კეთილდღეობისთვის; გვსურს საქართველო იყოს რუსული გავლენისგან თავისუფალი, რათა მხარი დავუჭიროთ მათ მისწრაფებებს ნათელი მომავლისკენ!“ – წერს ანონიმუსი.

Anonymous-ი პირველად საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს პირველ მაისს გამოეხმაურა და „ქართული ოცნების“ ხელისუფლება გააფრთხილა 30 აპრილის ღამეს თბილისში, ანტირუსული აქციის დარბევის გამო: „დემონსტრანტებზე თავდასხმა გამოიწვევს თქვენი ხელისუფლების ყველა თანამდებობის პირის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას. ჩვენ დავეუფლებით თქვენს ყველა მონაცემთა ბაზას, ელექტრონულ წერილებს და გავავრცელებთ მათ ინტერნეტში. ეს არის თქვენი პირველი და ერთადერთი გაფრთხილება”; ასევე პარტია „ოცნებას“, რომელსაც რუსეთი უმაგრებს ზურგს, გახსოვდეთ: საქართველო არ არის რუსეთი და არც არასდროს იქნება. დაგველოდეთ!“ — ვკითხულობთ მათ განცხადებაში.

Anonymous-ი არის ჰაკერთა საერთაშორისო, დეცენტრალიზებული მოძრაობა, რომლის საქმიანობა ძირითადად მოიცავს რეპრესიული რეჟიმების წინააღმდეგ ინტერნეტსივრცეში ბრძოლას, სოციალური მოძრაობების მხარდაჭერას, კორუფციის მხილებას და ა.შ.

მაგალითად, ისინი აქტიურად ებრძვიან რუსეთისა და ირანის რეჟიმებს. Anonymous-ის ბრძოლა განსაკუთრებით აქტიურია რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ. მაგალითად, ერთ-ერთი მათ ბოლო აქტივობა მოიცავდა რუსეთის სამთავრობო ტელეარხების სერვერებში შეღწევას და რუსეთის ომის დანაშაულების მამხილებელი ვიდეომასალის ეთერში გაშვებას.

ჰაკერთა ამ ჯგუფის ქმედებები ხშირ შემთხვევაში სცდება არაერთი ქვეყნის საკანონმდებლო სივრცეს, თუმცა, როგორც თავად აცხადებენ, „ეს არის ბინძური საქმე, რომელიც ვიღაცამ უნდა გააკეთოს“.

