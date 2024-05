Anonymous-ი აცხადებს, რომ police.ge გათიშა

ანონიმურ ჰაკერთა ჯგუფმა Anonymous-მა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდი – police.ge გათიშა. ამის შესახებ მათ განცხადება X-ზე გამოაქვეყნეს. ამ დროისთვის შს სამინისტროს ვებგვერდზე შესვლა შეზღუდულია.

Anonymous-მა გუშინ, პირველ მაისს, „ქართული ოცნებისა“ და მისი სატელიტი მედიასაშუალების, შალვა რამიშვილის „პოსტ ტვ-ის“ ვებსაიტების გათიშვაზეც პასუხისმგებლობა აიღო.

UPDATE: The website of the Ministry of Internal Affairs of Georgia (https://t.co/jNkXFpJwDZ) has been taken down by #Anonymous. #OpGeorgia #NoToRussianLaw #Georgia #Tbilisi pic.twitter.com/h6BHSzCmKQ

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) May 2, 2024