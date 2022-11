პოდოლიაკი ასახელებს გარემოებას, რაც რუსეთს აიძულებს უკრაინასთან მოლაპარაკებას

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი ასახელებს გარემოებას, რაც რუსეთს აიძულებს მოლაპარაკება დაიწყოს უკრაინასთან. პოდოლიაკის აზრით, რუსეთი ამისთვის ჯერ კიდევ არ არის მზად.

„დ – დემორალიზაცია. რუსეთის ფედერაციაში ომის მხარდაჭერა სწრაფად მცირდება. ოლიგარქიდან მეწაღემდე ყალიბდება აზრი: „დროა დამთავრდეს“. პოლიტიკურად და ფსიქოლოგიურად რუსეთი ჯერ კიდევ არ არის მომწიფებული რეალური მოლაპარაკებებისა და ჯარების გაყვანისთვის. მაგრამ ეს მოხდება დონეცკის ან ლუგანსკი გათავისუფლებისთანავე“, – წერს უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი.

D — demoralization. War support in RF is decreasing. In society, an opinion is starting to form: “time to end it”. Politically and mentally Russia is still not mature enough to real negotiations and troops withdrawal. But it will happen. Right after Donetsk or Luhansk liberation.

