რუსეთის ქალაქ პენზაში დრონებმა Wildberries-ის ცენტრს შეუტიეს

30 ივლისის ღამეს, დრონები თავს დაესხნენ Wildberries-ის დახარისხების ცენტრს რუსეთის ქალაქ პენზაში. ტელეგრამზე გამოქვეყნებული ფოტო/ვიდეო მასალის თანახმად, ადგილზე მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა.
ეს ადგილი Wildberries-ის ერთ-ერთი მთავარი სადისტრიბუციო ცენტრია, რომელიც ვოლგის ფედერალურ ოლქს ემსახურება.
პენზის ოლქის გუბერნატორმა ოლეგ მელნიჩენკომ ფაქტი დაადასტურა. მან განაცხდა, რომ ადგილზე მეხანძრეები მუშაობენ.
ტელეგრამ არხის, ASTRA-ს ცნობით, თავდასხმის შემდეგ ქალაქში საჰაერო სირენები ჩაირთო.
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ფოტოზე: კადრები ხანძრის ამსახველი ვიდეომასალიდან