რუსებმა უკვე უკრაინის ელექტროსადგურების 30% გაანადგურეს – ზელენსკი

რუსეთის თითქმის ერთკვირიანი სარაკეტო და საავიაციო შეტევების შედეგად, ვოლოდიმირ ზელენსკის ინფორმაციით, უკრაინის ელექტროსადგურების მესამედი უკვე განადგურდა.

„რუსეთის ტერორისტული თავდასხმების კიდევ ერთი სახეობა: მიმართულია ენერგო და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე. 10 ოქტომბრის შემდეგ უკრაინის ელექტროსადგურების 30% განადგურდა, რის გამოც მთელ ქვეყანაში ელექტროენერგიის მასობრივი გამორთვებია“, – წერს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ტვიტერზე და დასძენს, რომ პუტინის რეჟიმთან მოლაპარაკებებისთვის უბრალოდ „სივრცე აღარ რჩება“.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin’s regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK

