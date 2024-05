Massive Attack თბილისის საპროტესტო აქციაზე: „სოლიდარობა სტუდენტებს“

ტრიპ-ჰოპ ჯგუფი Massive Attack-ი სოციალურ ქსელ X-ში აქვეყნებს თბილისში, ანტირუსულ აქციებზე გადაღებულ ფოტოს და და სოლიდარობის მესიჯს წერს:

„სოლიდარობა სტუდენტებს – თბილისიდან აშშ-ს კამპუსებამდე – რომლებიც ეწინააღმდეგებიან სახელმწიფოს ძალადობრივ რეპრესიებს“.

შეგახსენებთ, რომ Black Sea Arena-ზე ბრიტანული კოლექტივის, Massive Attack-ის კონცერტი 28 ივლისსაა დაანონსებული.

#solidarity with students – from Tbilisi to the US campuses – resisting violent state repression. pic.twitter.com/TtUznLreb8

— Massive Attack (@MassiveAttackUK) May 3, 2024