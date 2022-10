მედვედევი ისრაელს აფრთხილებს: უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება წინდაუხედაობა იქნება

რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტი და უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე, დიმიტრი მედვედევი ისრაელს აფრთხილებს. მისი თქმით, ისრაელის მხრიდან უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება „წინდაუხედავი ნაბიჯი იქნება“.

„ისრაელი თითქოს აპირებს კიევის რეჟიმს იარაღი მიაწოდოს. ძალიან წინდაუხედავი ნაბიჯია. ეს ჩვენს ქვეყნებს შორის საერთაშორისო ურთიერთობებს დაანგრევს,“ – წერს მედვედევი ტელეგრამზე და დასძენს, რომ „ბანდერელებისთვის“ სამხედრო დახმარებით, ისრაელი ნაცისტებს დაეხმარება, – „ბარემ ბანდერა და შუხევიჩი თავის გმირებად გამოაცხადონ.“

მედვედევის გაფრთხილება ისრაელის დიასპორის მინისტრის, ნახმან შაის გუშინდელ განცხადებას მოჰყვა. შაიმ ტვიტერზე დაწერა, რომ დროა ისრაელმა უკრაინის სამხედრო დახმარება დაიწყოს:

„ამ დილით გავრცელდა ინფორმაცია, ირანი აპირებს ბალისტიკური რაკეტების მიწოდებას რუსეთისთვის. უკვე აღარაა არანაირი ეჭვი, სად უნდა იდგეს ისრაელის სახელმწიფო ამ სისხლიან კონფლიქტში. დადგა დრო, უკრაინამ მიიღოს სამხედრო დახმარება ისევე, როგორც შეერთებული შტატებისა და NATO-ს ქვეყნებისგან იღებს.“

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide.

