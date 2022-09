„ნახეთ მისი მშვენიერი ღიმილი, მას ორჯერ ესროლეს“ – ირანში დაღუპულთა რიცხვი 76-მდე გაიზარდა

ირანელი აქტივისტების ცნობით, პროტესტის 11 დღის განმავლობაში ირანის უსაფრთხოების ძალებმა სულ მცირე 76 მომიტინგე მოკლეს, ინფორმაციას ამის შესახებ ნორვეგიაში დაფუძნებული უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია “ირანის ადამიანის უფლებები” (IHR) ავრცელებს.

მასიური საპროტესტო გამოსვლები ირანის ქალაქებში გამოიწვია 22 წლის მაჰსა ამინის სიკვდილმა, რომელიც იქამდე მორალის პოლიციამ სავალდებულო თავსაფრის არასათანადოდ ტარებისთვის დააპატიმრა და სცემა.

IHR-ი ირანის ხელისუფლებას ადანაშაულებს არაპროპორციული ძალისა და ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებაში განსხვავებული აზრის ჩასახშობად, რაც საერთაშორისო სამართლის აშკარა და უხეში დარღვევაა.

“IHR -ის მიერ მოპოვებული ვიდეოები და გარდაცვალების მოწმობები ადასტურებს, რომ მომიტინგეებს პირდაპირ ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესვრიან“, – წერია ორგანიზაციის ანგარიშში.

ირანის მთავრობის ცნობით, დაღუპულთა რიცხვი 41-ია, მათ შორის არის უსაფრთხოების რამდენიმე თანამშრომელი, რომელთა სიკვდილშიც მთავრობა „აჯანყებულებს“ ადანაშაულებს.

ირანელი აქტივისტი და ჟურნალისტი მასიჰ ალინეჯადი პროტესტის დროს მოკლული ერთ-ერთი გოგოს, 18 წლის მაჰსას ფოტოებს აქვეყნებს. „ნახეთ მისი მშვენიერი ღიმილი… უსაფრთხოების ძალებმა მაჰსა მოგოის ორჯერ ესროლეს თავში ქალაქ ისპაჰანში. თუ მსოფლიო არ მიიღებს ზომებს, მეტ ადამიანს მოკლავენ“, – წერს ის.

See her beautiful smile. 18 Yr old woman also named Mahsa was killed by the Islamic republic in the protest over the brutal death of #MahsaAmini

Security forces shot Mehsa Mogoi twice in the head in Isfahan.

If the world don’t take action more people will get killed.#مهسا_امینی pic.twitter.com/nEZLo6NTwZ

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 27, 2022