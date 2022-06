„გორილკით გამოთვრნენ და მატარებლით შინ წავიდნენ“, – რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტი და ახლა უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე, დიმიტრი მედვედევი, კიევში მაკრონის, შოლცისა და დრაგის ვიზიტს გამოეხმაურა და უსარგებლო უწოდა. მედვედევის თქმით, ეს არ დააახლოებს უკრაინას მშვიდობასთან. მან ასევე გაიმეორა მუქარა და აღნიშნა, რომ „საათი წიკწიკებს“.

„ბაყაყების, სპაგეტისა და ლებერვურსტის [ღვიძლის ძეხვი გერმანულად – ავტ.] ევროპელ ფანებს უყვართ კიევის მონახულება. ნულოვანი სარგებლით. უკრაინას დაჰპირდნენ ევროკავშირის წევრობას და ძველ ჰაუბიცებს, გორილკით გამოთვრნენ და მატარებლით შინ წავიდნენ, როგორც 100 წლის წინ. მაინც, ეს არ დააახლოებს უკრაინას მშვიდობასთან. საათი წიკწიკებს“, – წერს დიმიტრი მედვედევი.

European fans of frogs, liverwurst and spaghetti love visiting Kiev. With zero use. Promised EU membership and old howitzers to Ukraine, lushed up on gorilka and went home by train, like 100 years ago. All is well. Yet, it won’t bring Ukraine closer to peace. The clock’s ticking

