უკრაინა მზადაა შექმნას პირობები ოდესის პორტიდან ექსპორტის აღსადგენად – კულება

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი, დმიტრო კულება წერს, რომ უკრაინა მზადაა შექმნას შესაბამისი პირობები ოდესის პორტიდან ექსპორტის აღსადგენად.

კულებას თქმით, ამას მხოლოდ ის აფერხებს, რომ რუსეთისგან არ არსებობს გარანტიები, სატრანსპორტო გზის ოდესაზე თავდასხმისთვის არგამოყენების შესახებ. თუმცა, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი აღნიშნავს, რომ პრობლემის გადასაჭრელად მუშაობა გრძელდება გაეროსა და პარტნიორებთან ერთად.

„უკრაინა მზადაა შექმნას აუცილებელი პირობები ოდესის პორტიდან ექსპორტის აღსადგენად. საკითხავია, როგორ დავრწმუნდეთ, რომ რუსეთი არ გამოიყენებს სავაჭრო გზას ქალაქ ოდესაზე თავდასხმისთვის. ჯერ არავითარი გარანტია არაა რუსეთისგან. ჩვენ ვეძებთ გადაწყვეტილებებს გაეროსთან და პარტნიორებთან ერთად. ჩვენ, გაეროსა და პარტნიორებთან ერთად ვეძებთ გამოსავალს“.

Ukraine is ready to create necessary conditions to resume exports from the port of Odesa. The question is how to make sure that Russia doesn’t abuse the trade route to attack the city of Odesa. No guarantees from Russia so far. We seek solutions together with the UN and partners.

