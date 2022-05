ცნობილი ძაღლი „პატრონი“ კანის ფესტივალზე დააჯილდოვეს

უკრაინაში ყველაზე ცნობილ ძაღლს „პატრონი“, 2022 წლის კანის საერთაშორისო ფესტივალზე Palm Dog Award-ი მიანიჭეს. ჯილდო დაწესებულია ადამიანებსა და ძაღლებს შორის კავშირისთვის. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული კინოპრემია ოთხფეხებისთვის.

„პატრონი“ უკრაინელ სპეციალისტებს რუსეთის არმიისგან დეოკუპირებულ ტერიტორიებზე ნაღმების და ასაფეთქებელი მოწყობილობების აღმოჩენაში ეხმარება.

„პატრონი“ დაჯილდოების ცერემონიას ვერ დაესწრო, რადგან არ სცალია – განაღმვითი სამუშაოებით არის დაკავებული.

პატრონი“ 2,5 წლისაა. იგი 6 თვის ლეკვი იყო, როცა გამნაღმველებმა მისი წვრთნა დაიწყეს. როგორც უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახური წერს სოციალურ ქსელებში, „პატრონს“ ძალიან უყვარს ყველი და მას ხშირად ანებივრებენ.

Ukrainian landmine-sniffer dog ‘Patron’ received the Cannes Film Festival award

He was awarded the “Palm Dog” award. This is the world’s most prestigious film award for quadrupeds.

