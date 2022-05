რუსეთი ცოცხლად წვავს ხალხს, მოგვეცით ზალპური ცეცხლის რეაქტიული რაკეტები – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი, ვიდეოს აქვეყნებს, რომელზეც, მისი თქმით, რუსული მძიმე რეაქტიული ცეცხლსატყორცნი სისტემა „სოლნცეპეკიდან“ (TOS-1) დაბომბვაა ასახული.

პოდოლიაკი საერთაშორისო საზოგადოებას მიმართვას, რომ უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება ვერავითარ ესკალაციას ვეღარ გამოიწვევს, რადგან „რუსეთის ფედერაცია უკვე იყენებს ყველაზე მძიმე არაბირთვულ შეიარაღებას უკრაინის წინააღმდეგ და „ცოცხლად წვავს ხალხს“. შესაბამისად, უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი ქვეყნისთვის ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სარაკეტო სისტემების მიწოდებას კიდევ ერთხელ ითხოვს.

„ეს რუსული ცეცხლსატყორცნი სისტემა „სოლნცეპეკია“. ზოგიერთი პარტნიორი აუცილებელი შეიარაღების მოწოდებას თავს არიდებს ესკალაციის შიშით. ესკალაცია, მართლა? რუსეთის ფედერაცია უკვე იყენებს ყველა მძიმე არაბირთვულ შეიარაღებას უკრაინის წინააღმდეგ, ცოცხლად წვავს ხალხს. იქნებ დროა გვიპასუხოთ და მოგვცეთ MLRS (ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სარაკეტო სისტემა)?“, – წერს მიხაილო პოდოლიაკი.

This is 🇷🇺 Solntsepek flamethrower system. Some partners avoid giving the necessary weapons because of fear of the escalation. Escalation, really? RF already uses the heaviest non-nuclear weapons against 🇺🇦, burning people alive. Maybe it’s time to respond and give us MLRS? pic.twitter.com/6M1NFRw6xQ

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022