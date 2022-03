გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მისიის პრესსპიკერი, ოლივია დალტონი, Twitter-ზე წერს, რომ აშშ რუსეთის მისიიდან დაზვერვის 12 ოფიცრის გარიცხვას იწყებს.

დალტონის განცხადებით, მათ „ბოროტად გამოიყენეს აშშ-ში ბინადრობის პრივილეგიები“, როდესაც „ჯაშუშურ საქმიანობაში ჩაერთვნენ“, რაც, მისი შეფასებით, უარყოფითად მოქმედებს შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებაზე.

„ამ ქმედებას შტაბ-ბინის ხელშეკრულების შესაბამისად ვატარებთ. დღეს გადადმული ნაბიჯები რამდენიმე თვეა, მუშავდება“, – განაცხადა დალტონმა.

The U.S. has informed the Russian Mission that we are beginning the process of expelling 12 intelligence operatives from the Russian Mission who have abused their privileges of residency in the U.S. by engaging in espionage activities that are adverse to our national security.

