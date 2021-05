დღეს „სინოვაკის“ ვაქცინაზე რეგისტრაცია იწყება

დღეს, 21 მაისს, 12 საათიდან იწყება ჩინური „სინოვაკის“ ვაქცინით რეგისტრაციის პროცესი.

მოქალაქეების „სინოვაკით“ აცრა დაიწყება 24 მაისიდან.

„სინოვაკი“, „სინოფარმისგან“ განსხვავებით, არ არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ავტორიზებული ვაქცინა.

„სინოვაკის ვაქცინა, სინოფარმის მსგავსად, ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ინაქტივირებული ვაქცინაა.

სინოვაკის ვაქცინა დადებითად შეფასდა იმუნიზაციის ექსპერტთა სტრატეგიულ მრჩეველთა ჯგუფის (The Strategic Advisory Group of Experts on Immunization) მიერ“ – წერს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი.

ვაქცინაციისთვის საჭირო 2 დოზა 21 დღის ინტერვალით კეთდება. „სინოვაკით“ აცრა შეუძლიათ 18 წელს გადაცილებულ პირებს.

„სინოვაკი“ ინაქტივირებული ვაქცინაა, რომელსაც ჩინური კერძო კომპანია აწარმოებს. 100 000 დოზის რაოდენობის „სინოვაკის“ ვაქცინა საქართველომ ჩინეთის მთავრობისგან საჩუქრად მიიღო.

ამჟამად საქართველოში მიმდინარეობს „ასტრაზენეკას“ ვაქცინით აცრის პროცესი, თუმცა „ასტრაზენეკა“ მხოლოდ 45 წელს გადაცილებული პირებისათვის არის ხელმისაწვდომი.