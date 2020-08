ბენკსი ხმელთაშუა ზღვაში ლტოლვილთა სამაშველო კატერს აფინანსებს

ქუჩის ანონიმურმა მხატვარმა ბენკსიმ დააფინანსა ღია ვარდისფერი კატერი, რომელიც იმ ლტოლვილების გადარჩენაზე იმუშავებს, რომლებიც ჩრდილოეთ აფრიკიდან ევროპაში მოხვედრას ცდილობენ. იახტაზე გამოსახულია ბენკსის მიერ დახატული გოგონა სამაშველო ჟილეტში, რომელსაც გულის ფორმის სამაშველო რგოლი უჭირავს ხელში. ინფორმაციას ამის შესახებ გარდიანი ავრცელებს.

31 მეტრიანმა მოტორიანმა იახტამ, რომელსაც მე-19 საუკუნის ფრანგი ანარქისტი ფემინისტის, ლუიზ მიშელის სახელი დაარქვეს, 18 აგვისტოს საიდუმლოდ

გაემგზავრა ესპანეთიდან, ვალენსიასთან ახლოს მდებარე პორტ ბურრიანადან და იგი ახლა ხმელთაშუაზღვის ცენტრალურ ნაწილში ცურავს, სადაც ხუთშაბათს 89 ადამიანი გადაარჩინა უბედურ შემთხვევას, მათ შორის 14 ქალი და 4 ბავშვი.

კატერი ახლა უსაფრთხო პორტის ძიებაშია, სადაც შესაძლებელი იქნება მგზავრების ჩამოსმა ან მათი გადაყვანა ევროპული სანაპირო დაცვის გემზე.

“ლუიზ მიშელი” გერმანული დროშის ქვეშ ცურავს.

როგორც გარდიანი იუწყება, ბენკსიმ ხომალდის დაფინანსება პია კლემპის დახმარებით მოახერხა, ის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის სამაშველო კატერების ყოფილი კაპიტანია. ბენკსი მას 2019 წლის სექტემბერში დაუკავშირდა.

50 კმ/სთ სიჩქარით კატერ Louise Michel-ს შეეძლება “გაასწროს ე.წ. ლიბიურ სანაპირო დაცვას, სანამ ისინი ლტოლვილებისა და მიგრანტების კატერებს დაეწევიან და უკან წამოიყვანენ მათ საპატიმრო ბანაკებში, ლიბიაში”, – განაცხადა კლემპმა.

ლუიზ მიშელის ეკიპაჟის ათივე წევრი ანტირასისტ და ანტიფაშისტ აქტივისტად იდენტიფიცირდება. ისინი რადიკალურ პოლიტიკურ ცვლილებების მოთხოვნით გამოდიან.

პირველი სამაშველო მისიის ხელმძღვანელი, მედდა ლეა რაისნერი ამბობს, რომ პროექტი თავისი არსით ანარქისტული იყო და მიზნად ისახავდა გაეერთიანებინა სოციალური სამართლიანობისთვის მიმდინარე სხვადასხვა ბრძოლა, მათ შორის ქალთა და ლგბტქ უფლებებისთვის მიმდინარე ბრძოლები, რასობრივი თანასწორობის, მიგრანტთა უფლებების, გარემოს დაცვისა და ცხოველთა უფლებებისთვის ბრძოლები.

მისია საიდუმლოდ იგეგმებოდა ლონდონს, ბერლინსა და ბურრიანას შორის, სადაც “ლუიზ მიშელი” სამაშველო ოპერაციებისთვის აღსაჭურვად იყო გაჩერებული.

ეკიპაჟი შიშობდა, რომ მედიის ყურადღებას შესაძლოა საფრთხის ქვეშ დაეყენებინა მათი მიზნები: თუკი ხმა დაირხეოდა, რომ პროექტი, რომელიც ბენკსიმ დააფინანსა, მალე ხმელთაშუაზღვის ცენტრისკენ გაცურავდა მიგრანტების გადასარჩენად, ევროპულ მთავრობებს შესაძლოა მისიის ჩაშლა ეცადათ. ამ მიზეზით ბენკსის გუნდი და მაშველი აქტივისტები შეთანხმდნენ, რომ ამბავი გაეხმაურებინათ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გემი პირველ სამაშველო მისიას ჩაატარებდა.

Yesterday morning, #LouiseMichel responded to a distress call from #Moonbird air reconnaissance plane.

89 people were rescued and brought on board Louise Michel. The survivors need a Place of Safety now.#SolidarityAndResistance pic.twitter.com/HWde3hYFqT

— LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 28, 2020