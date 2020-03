„გიგზავნით სიყვარულს და დაიბანეთ ხელები“ – ვარსკვლავები ხალხს ამხნევებენ

კორონავირუსით გამოწვეულ პანდემიასთან საბრძოლველად ცნობილი ადამიანები სოციალურ ქსელებში გასამხნევებელ პოსტებს აქვეყნებენ.

ამერიკელი მომღერალი, კომპოზიტორი და მსახიობი Lady Gaga ინსტაგრამით ავრცელებს პოსტს და წერს:

სერიალის – „საოცარი მისის მეიზელი“ ვარსკვლავი რეიჩელ ბროსნანიც ინსტაგრამით ეხმაურება პანდემიას:

მუსიკოსი ალიშა ქისი ტვიტერის გვერდზე წერს:

Sending u light right now ✨✨✨

Just a reminder to keep your energy high.Theres a lot going on but take care of yourself, love on your family, and remind yourself to take a deep breathe and stay calm. Don’t forget that I love u💜💜

— Alicia Keys (@aliciakeys) March 12, 2020