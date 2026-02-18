განათლება,მთავარი,სიახლეები

პირველკლასელთა რეგისტრაცია დაიწყო

პირველკლასელთა რეგისტრაცია დაიწყო
დღეს, 18 თებერვალს, საჯარო სკოლებში პირველკლასელთა რეგისტრაცია იწყება.

განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, 2026-2027 სასწავლო წლისთვის დარეგისტრირებას შეძლებენ ის ბავშვები, რომლებსაც 6 წელი, 2026 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით უსრულდებათ.

პირველ ეტაპზე ანუ დღეიდან, რეგისტრაციის გავლა შეუძლიათ შშმ ბავშვებს. რეგისტრაცია გაგრძელდება 2 მარტის ჩათვლით.

მეორე ეტაპი დაიწყება 22 აპრილიდან და ამ ეტაპზე რეგისტრირდებიან ის ბავშვები, რომელთა და-ძმა სწავლობს სასურველ სკოლაში, „ან ოჯახიდან ორი ან 2-ზე მეტი წარმომადგენელი მიდის“.

მესამე ეტაპი ითვალისწინებს ბავშვების რეგისტრაციას ტერიტორიული პრინციპით, რომელიც 15 მაისიდან დაიწყება და პროცესში 12 ქალაქი ჩაერთვება. მათ შორის, თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი და რუსთავი წარმოდგენილი იქნებიან სასკოლო უბნის პრინციპით.

ხოლო საყოველთაო, ანუ მეოთხე ეტაპი დაიწყება 15 ივნისიდან და გასტანს 3 ივლისის ჩათვლით.

საყოველთაო რეგისტრაცია მიმდინარეობს ელექტრონულად.

წელს 29 სკოლას პირველკლასელი არ ჰყავს მაღალმთიან აჭარაში
ცვლილება პირველკლასელთა რეგისტრაციაში
პირველკლასელთა რეგისტრაციის მეოთხე ეტაპის ვადები შეიცვალა – განათლების სამინისტრო
პირველკლასელთა რეგისტრაციის პირველი ეტაპი 25 მარტს დაიწყება
