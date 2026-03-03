განათლება,მთავარი,სიახლეები

პირველკლასელთა რეგისტრაციაში სამინისტრომ ცვლილება შეიტანა

03.03.2026 •
პირველკლასელთა რეგისტრაციაში სამინისტრომ ცვლილება შეიტანა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ განათლების მინისტრის, გივი მიქანაძის განცხადებით, 2026-2027 სასწავლო წელს საჯარო სკოლებში, პირველ კლასში რეგისტრაციას 31 დეკემბრამდე დაბადებული ბავშვებიც შეძლებენ.

„მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ საგამონაკლისო წესით, ერთჯერადად, 2026-2027 სასწავლო წელს, პირველ კლასში დარეგისტრირების შესაძლებლობა მიეცემათ ბავშვებს, რომლებსაც 31 დეკემბრის ჩათვლით უსრულდებათ 6 წელი“ – ამბობს გივი მიქანაძე.

მისი თქმით, ეს გადაწყვეტილება მან „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრთან შეთანხმებით მიიღო.

„ბოლო პერიოდში აღნიშნული გადაწყვეტილება იქცა განხილვის საგნად. პირადად შევხვდი სასკოლო საზოგადოების წარმომადგენლებს, მშობლებს, რომელთაგან სასკოლო ასაკის გარდა, არაერთ აქტუალურ საკითხზე მივიღე გადაწყვეტილება.

ამასთან, სისტემატურად ვეცნობოდით სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ინფორმაციას, არაერთ მომართვას და განცხადებას, ამის შემდეგ შევჯერდით და მივიღეთ გადაწყვეტილება.“ – ამბობს მიქანაძე.

„ქართული ოცნების“ ე.წ რეფორმის კონცეფციის წარდგენა 2025 წლის დეკემბერში მოხდა. მაშინ ითქვა, რომ პირველ კლასში რეგისტრაცია შეეძლოთ მხოლოდ იმ ბავშვებს, რომლებსაც 6 წელი, 15 სექტემბრამდე უსრულდებოდათ.

„ჩვენ პრიორიტეტად დავაყენეთ მშობელთა საუკეთესო ინტერესი“- განაცხადა გივი მიქანაძემ. თუმცა მიქანაძეს არ განუმარტავს, რატომ დაუშვეს გამონაკლისი წელს, თუკი მშობლების და სასკოლო საზოგადოების აზრი ამ თემაზე განსხვავებულია? მომავალ წელს მშობლებს განსხვავებული ინტერესი ექნებათ?

თუ წელს შეუძლია სკოლაში წასვლა 31 დეკემბრამდე დაბადებულ ბავშვს, რატომ არ შეუძლიათ ამ წესით ისარგებლონ სხვა ბავშვებმაც მომდევნო წლებში?

რატომ არ მოხდა ჯერ საზოგადოებრივი აზრის კვლევა და შემდეგ, ამ გადაწყვეტილების მიღება და რატომ ხდება ყოველთვის პირიქით და ხომ არ არღვევს მსგავსი გადაწყვეტილებები თანასწორობის პრინციპს? – ეს კითხვები ახლაც პასუხგაუცემელია.

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
პირველკლასელთა რეგისტრაცია დაიწყო
პირველკლასელთა რეგისტრაცია დაიწყო
წელს 29 სკოლას პირველკლასელი არ ჰყავს მაღალმთიან აჭარაში
წელს 29 სკოლას პირველკლასელი არ ჰყავს მაღალმთიან აჭარაში
ცვლილება პირველკლასელთა რეგისტრაციაში
ცვლილება პირველკლასელთა რეგისტრაციაში
პირველკლასელთა რეგისტრაციის მეოთხე ეტაპის ვადები შეიცვალა – განათლების სამინისტრო
პირველკლასელთა რეგისტრაციის მეოთხე ეტაპის ვადები შეიცვალა – განათლების სამინისტრო

რუსეთი დაუსწრებლად ასამართლებს ქართველ სნაიპერ ქალს, რომელიც უკრაინაში იბრძვის

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 18 მარტი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 17 ნოემბერი

11 ქალაქში ტროტუარზე დგომისთვის ჯარიმა 100 ლარი იქნება, სხვა ქალაქებში კი – 10 ლარი 03.03.2026
11 ქალაქში ტროტუარზე დგომისთვის ჯარიმა 100 ლარი იქნება, სხვა ქალაქებში კი – 10 ლარი
კვლავ მძიმეა ახალშობილის მდგომარეობა, რომელიც ბათუმში ქალმა საპირფარეშოში გააჩინა 03.03.2026
კვლავ მძიმეა ახალშობილის მდგომარეობა, რომელიც ბათუმში ქალმა საპირფარეშოში გააჩინა
რა ხდება ირანში – ფოტორეპორტაჟი თეირანიდან 03.03.2026
რა ხდება ირანში – ფოტორეპორტაჟი თეირანიდან
ავტოავარიით 469 ადამიანი დაიღუპა საქართველოში, მათ შორის 164 ქვეითი იყო 03.03.2026
ავტოავარიით 469 ადამიანი დაიღუპა საქართველოში, მათ შორის 164 ქვეითი იყო
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში 03.03.2026
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
პირველკლასელთა რეგისტრაციაში სამინისტრომ ცვლილება შეიტანა 03.03.2026
პირველკლასელთა რეგისტრაციაში სამინისტრომ ცვლილება შეიტანა