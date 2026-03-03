პირველკლასელთა რეგისტრაციაში სამინისტრომ ცვლილება შეიტანა

„ქართული ოცნების“ განათლების მინისტრის, გივი მიქანაძის განცხადებით, 2026-2027 სასწავლო წელს საჯარო სკოლებში, პირველ კლასში რეგისტრაციას 31 დეკემბრამდე დაბადებული ბავშვებიც შეძლებენ.
„მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ საგამონაკლისო წესით, ერთჯერადად, 2026-2027 სასწავლო წელს, პირველ კლასში დარეგისტრირების შესაძლებლობა მიეცემათ ბავშვებს, რომლებსაც 31 დეკემბრის ჩათვლით უსრულდებათ 6 წელი“ – ამბობს გივი მიქანაძე.
მისი თქმით, ეს გადაწყვეტილება მან „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრთან შეთანხმებით მიიღო.
„ბოლო პერიოდში აღნიშნული გადაწყვეტილება იქცა განხილვის საგნად. პირადად შევხვდი სასკოლო საზოგადოების წარმომადგენლებს, მშობლებს, რომელთაგან სასკოლო ასაკის გარდა, არაერთ აქტუალურ საკითხზე მივიღე გადაწყვეტილება.
ამასთან, სისტემატურად ვეცნობოდით სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ინფორმაციას, არაერთ მომართვას და განცხადებას, ამის შემდეგ შევჯერდით და მივიღეთ გადაწყვეტილება.“ – ამბობს მიქანაძე.
„ქართული ოცნების“ ე.წ რეფორმის კონცეფციის წარდგენა 2025 წლის დეკემბერში მოხდა. მაშინ ითქვა, რომ პირველ კლასში რეგისტრაცია შეეძლოთ მხოლოდ იმ ბავშვებს, რომლებსაც 6 წელი, 15 სექტემბრამდე უსრულდებოდათ.
„ჩვენ პრიორიტეტად დავაყენეთ მშობელთა საუკეთესო ინტერესი“- განაცხადა გივი მიქანაძემ. თუმცა მიქანაძეს არ განუმარტავს, რატომ დაუშვეს გამონაკლისი წელს, თუკი მშობლების და სასკოლო საზოგადოების აზრი ამ თემაზე განსხვავებულია? მომავალ წელს მშობლებს განსხვავებული ინტერესი ექნებათ?
თუ წელს შეუძლია სკოლაში წასვლა 31 დეკემბრამდე დაბადებულ ბავშვს, რატომ არ შეუძლიათ ამ წესით ისარგებლონ სხვა ბავშვებმაც მომდევნო წლებში?
რატომ არ მოხდა ჯერ საზოგადოებრივი აზრის კვლევა და შემდეგ, ამ გადაწყვეტილების მიღება და რატომ ხდება ყოველთვის პირიქით და ხომ არ არღვევს მსგავსი გადაწყვეტილებები თანასწორობის პრინციპს? – ეს კითხვები ახლაც პასუხგაუცემელია.