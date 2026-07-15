მხარდაჭერა

მთავარი,მოსაზრება,სიახლეები

ნუ იჩქარებთ დასავლეთისთვის ნეკროლოგის დაწერას

16.07.2026
ნუ იჩქარებთ დასავლეთისთვის ნეკროლოგის დაწერას
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ავტორი: ანა კალანდაძე, ვაშინგტონი

___

  • მწვავე დებატები იმის შესახებ, კვდება ტრანსატლანტიკური ალიანსი თუ, როგორც იქნა, ზრდასრულობის ფაზაში შედის – ორი განსხვავებული ხედვა დასავლეთის მომავალზე

კვდება ტრანსატლანტიკური ალიანსი თუ, როგორც იქნა, ზრდასრულობის ფაზაში შედის? ამ კითხვამ მწვავე ინტელექტუალური დაპირისპირება გამოიწვია ევროპის ორ წამყვან საგარეო პოლიტიკის ანალიტიკოსს შორის: ესენი არიან იტალიელი პოლიტოლოგი ნატალი ტოჩი და ფრანგულ-ნიდერლანდელი მკვლევარი ალექსანდრა დე ჰუპ შეფერი.

ის, რაც თავდაპირველად ჟურნალ Foreign Policy-ს ფურცლებზე იდეების ბრძოლით დაიწყო, საბოლოოდ გადაიზარდა პირდაპირ დებატებში პოდკასტში FP Live, სადაც დასავლური ალიანსის მომავლის შესახებ არსებული ღრმა შფოთვა საჯაროდ გამოაშკარავდა.

  • ტოჩის დიაგნოზი: „ლიბერალური ლევიათანის“ აღსასრული

პირველი დარტყმა ტოჩიმ, საერთაშორისო ურთიერთობების იტალიური ინსტიტუტის (IAI) დირექტორმა, განახორციელა. Foreign Policy-ში გამოქვეყნებულ ესეიში მან ალიანსს სასიკვდილო დიაგნოზი დაუსვა და აღნიშნა, რომ ტრანსატლანტიკური კავშირი სამუდამოდ წარსულს ჩაბარდა.

მისი ხედვით, ეს კავშირი იყო უნიკალური ისტორიული ეპოქის პროდუქტი, როდესაც „ლიბერალური ლევიათანი“ – ამერიკის შეერთებული შტატები – გლობალურ წესებსა და დემოკრატიულ ღირებულებებს განამტკიცებდა. თუმცა დღეს, როდესაც ამერიკის საშინაო პოლიტიკა უკიდურესად პოლარიზებულია, ხოლო გლობალური წესრიგი იშლება, ტოჩიმ ეს ეპოქა დასრულებულად გამოაცხადა.

მისი აზრით, კრიზისი სტრუქტურული და მუდმივია, იმის მიუხედავად, თუ ვინ დაიკავებს თეთრ სახლს.

  • დე ჰუპ შეფერის საპასუხო დარტყმა: ინტერესებზე დაფუძნებული პარტნიორობა

გერმანიის მარშალის ფონდის (GMF) პრეზიდენტმა, ალექსანდრა დე ჰუპ შეფერმა, კატეგორიულად უარყო ეს პესიმისტური პროგნოზი. საპასუხო წერილში მან ალიანსის ნაადრევად დამმარხავები ნეკროლოგების ნაჩქარევ წერაში დაადანაშაულა.

ფრანგულ-ნიდერლანდელი მკვლევარი ამტკიცებს, რომ ეს პარტნიორობა არასოდეს ყოფილა მხოლოდ იდეალისტური „ღირებულებების პროექტი“, რომელიც საერთო სენტიმენტებს ეყრდნობოდა. პირიქით, იგი კვლავაც მყარად დგას ცივ და ურყევ რეალობაზე: ღრმა ეკონომიკურ, ტექნოლოგიურ და უსაფრთხოების ინტერესებზე ორ რეგიონს შორის, რომლებიც ერთად გლობალური მშპ-ის 40 პროცენტზე მეტს აკონტროლებენ.

დე ჰუპ შეფერისთვის ვაშინგტონის მხრიდან წამოსული წნეხი სასიკვდილო განაჩენი კი არა, არამედ სასტიკი, დიდი ხნის დაგვიანებული გამაფრთხილებელი ზარია, რომელიც ევროპას „გეოპოლიტიკური სიმწიფისკენ“ უბიძგებს.

პირდაპირი ეთერი: იდეების შეჯახება ეკრანზე

დებატებმა პიკს მიაღწია პოდკასტში FP Live, რომელსაც Foreign Policy-ს მთავარი რედაქტორი, რავი აგრავალი უძღვებოდა. ეკრანზე ორი განსხვავებული ხედვის შეჯახება მკვეთრი და დამაჯერებელი იყო. მაშინ, როდესაც ტოჩი შეუქცევად, სისტემურ გათიშვაზე აფრთხილებდა მაყურებელს, დე ჰუპ შეფერი ადგილზე არსებულ რეალურ ცვლილებებზე მიუთითებდა – როგორიცაა ევროპის თავდაცვის ბიუჯეტების მკვეთრი ზრდა და ახლად აღებული სამხედრო ვალდებულებები.

საბოლოო ვერდიქტი: ნგრევა თუ გარდაქმნა?

საბოლოო ჯამში, ეს შეტაკება უბრალო აკადემიურ უთანხმოებაზე მეტია; ეს არის ბრძოლა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა განვმარტოთ გარდამავალი გლობალური ლანდშაფტი. იქ, სადაც ტოჩი სასიკვდილო ბზარსა და ეპოქის დასასრულს ხედავს, დე ჰუპ შეფერი უფრო მომწიფებული, მდგრადი და დაბალანსებული პარტნიორობის ქაოტურ, მტკივნეულ, მაგრამ უაღრესად საჭირო დაბადებას ამჩნევს.

__________________

ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო. EPA/FILIP SINGER

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
რას ნიშნავს, როცა საქართველო არ მიიწვიეს ანკარაში ნატოს სამიტზე – „ამის გამოსწორებას თაობები დასჭირდება“
რას ნიშნავს, როცა საქართველო არ მიიწვიეს ანკარაში ნატოს სამიტზე – „ამის გამოსწორებას თაობები დასჭირდება“
გარდატეხა უკრაინაში: რატომ აგებს რუსეთი
გარდატეხა უკრაინაში: რატომ აგებს რუსეთი
როგორ მოუგო საიამ რუსეთს 
როგორ მოუგო საიამ რუსეთს 
„ეს მომავლის მკვლელობაა პირდაპირი გაგებით“ – თამთა მიქელაძე „ოცნების“ საკანონმდებლო ცვლილებებზე
„ეს მომავლის მკვლელობაა პირდაპირი გაგებით“ – თამთა მიქელაძე „ოცნების“ საკანონმდებლო ცვლილებებზე

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 19 ნოემბერი

რუსეთმა ქართველ მებრძოლს 14 წელი მიუსაჯა დაუსწრებლად მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 22 აგვისტო

ნუ იჩქარებთ დასავლეთისთვის ნეკროლოგის დაწერას 16.07.2026
ნუ იჩქარებთ დასავლეთისთვის ნეკროლოგის დაწერას
„დამეხმარები?“ – იკითხა 15 წლის გოგომ, ანუ 3 ამბავი პედოფილიაზე 15.07.2026
„დამეხმარები?“ – იკითხა 15 წლის გოგომ, ანუ 3 ამბავი პედოფილიაზე
„ივანიშვილმა აღარ იცის, რა ქნას: ერთს დაიჭერს, მეორე გამოჩნდება“ – „ბათუმელების“ გამოკითხვა 15.07.2026
„ივანიშვილმა აღარ იცის, რა ქნას: ერთს დაიჭერს, მეორე გამოჩნდება“ – „ბათუმელების“ გამოკითხვა
როგორ გამოიყურება რეკონსტრუქცია მერიის ნებართვით – ბათუმში ისტორიული სახლისგან ფასადი დატოვეს 15.07.2026
როგორ გამოიყურება რეკონსტრუქცია მერიის ნებართვით – ბათუმში ისტორიული სახლისგან ფასადი დატოვეს
„გადმოდით, ბათუმში სახლი გელოდებათ“ – როგორ ყიდიან რუსები ქონებას საქართველოდან 15.07.2026
„გადმოდით, ბათუმში სახლი გელოდებათ“ – როგორ ყიდიან რუსები ქონებას საქართველოდან
ჯიპიაი ჰოლდინგმა ბათუმში ახალი ფილიალი გახსნა – თანამედროვე სივრცე სრული სადაზღვევო მომსახურებისთვის 15.07.2026
ჯიპიაი ჰოლდინგმა ბათუმში ახალი ფილიალი გახსნა – თანამედროვე სივრცე სრული სადაზღვევო მომსახურებისთვის