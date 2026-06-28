მხარდაჭერა

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რას გვწერენ მკითხველები, რომლებმაც 30 ათასი ლარი შემოგვწირეს

28.06.2026
რას გვწერენ მკითხველები, რომლებმაც 30 ათასი ლარი შემოგვწირეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მკითხველებმა უკვე იციან, რომ 30 ათასი ლარი შემოგვწირეს და ამ თანხით „ბათუმელები/ნეტგაზეთის“ საბანკო ანგარიშები გათავისუფლდა – ინკასო მოეხსნა.

მკითხველმა არაერთი მხარდამჭერი და გამამხნევებელი მესიჯიც მოგვწერა, რამაც კიდევ უფრო გაგვიზარდა მოტივაცია, ვიყოთ თქვენი ხმა.

გთავაზობთ ზოგიერთი მკითხველის გამამხნევებელ შეტყობინებას, რომელიც საზოგადოების დიდი ნაწილის განწყობებს ასახავს.

„სწორედ ასეთი ზე-სტანდარტის მედიის შემქმნელი ჩასვეს ციხეში. რატომ? – ისეთი ნაძირალები არიან, რომ ქვეცნობიერად საკუთარი თავი ასეთი ობიექტურობის ღირსად არ მიაჩნიათ? ალბათ არც უმაგისობაა“ – გვწერს ნათია.

„დავუშვათ თუ მეტად მინდა დავეხმარო ბათუმელები/ნეტგაზეთს… როგორ შემიძლია“ – გვწერს დავითი. დავითისა და კიდევ სხვებისთვის, ვისაც სურს ჩვენი მხარდაჭერა, აქვე ვაქვეყნებთ ბანკის ანგარიშებს

 

„ცეცხლი ავტოკრატიას“ – ევროპული ბრძოლის სლოგანით გვამხნევებს გურამი.

„საჯარო მოხელე ვარ და სწორედ ასე შემიძლია მხარდაჭერა გამოგიცხადოთ“ – გვწერს კიდევ ერთი მხარდამჭერი, რომელმაც გარკვეული თანხა გაიღო იმისთვის, რომ ბათუმელები/ნეტგაზეთმა იარსებოს თქვენით და თქვენთვის.

„იმედი მაქვს თანადგომით გადავიტანთ ამ მორიგ დუხჭირ პერიოდს, ჩვენი სამშობლოს ისტორიაში“ – გვწერს მკითხველი.

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გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
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