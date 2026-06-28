რას გვწერენ მკითხველები, რომლებმაც 30 ათასი ლარი შემოგვწირეს

„ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მკითხველებმა უკვე იციან, რომ 30 ათასი ლარი შემოგვწირეს და ამ თანხით „ბათუმელები/ნეტგაზეთის“ საბანკო ანგარიშები გათავისუფლდა – ინკასო მოეხსნა.
მკითხველმა არაერთი მხარდამჭერი და გამამხნევებელი მესიჯიც მოგვწერა, რამაც კიდევ უფრო გაგვიზარდა მოტივაცია, ვიყოთ თქვენი ხმა.
გთავაზობთ ზოგიერთი მკითხველის გამამხნევებელ შეტყობინებას, რომელიც საზოგადოების დიდი ნაწილის განწყობებს ასახავს.
„სწორედ ასეთი ზე-სტანდარტის მედიის შემქმნელი ჩასვეს ციხეში. რატომ? – ისეთი ნაძირალები არიან, რომ ქვეცნობიერად საკუთარი თავი ასეთი ობიექტურობის ღირსად არ მიაჩნიათ? ალბათ არც უმაგისობაა“ – გვწერს ნათია.
„დავუშვათ თუ მეტად მინდა დავეხმარო ბათუმელები/ნეტგაზეთს… როგორ შემიძლია“ – გვწერს დავითი. დავითისა და კიდევ სხვებისთვის, ვისაც სურს ჩვენი მხარდაჭერა, აქვე ვაქვეყნებთ ბანკის ანგარიშებს
„ცეცხლი ავტოკრატიას“ – ევროპული ბრძოლის სლოგანით გვამხნევებს გურამი.
„საჯარო მოხელე ვარ და სწორედ ასე შემიძლია მხარდაჭერა გამოგიცხადოთ“ – გვწერს კიდევ ერთი მხარდამჭერი, რომელმაც გარკვეული თანხა გაიღო იმისთვის, რომ ბათუმელები/ნეტგაზეთმა იარსებოს თქვენით და თქვენთვის.
„იმედი მაქვს თანადგომით გადავიტანთ ამ მორიგ დუხჭირ პერიოდს, ჩვენი სამშობლოს ისტორიაში“ – გვწერს მკითხველი.
ამავე თემაზე:
„ბათუმელები|ნეტგაზეთის“ ანგარიშებს ინკასო მოეხსნა – მხარდაჭერის კამპანია გრძელდება