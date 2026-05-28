„სისხლით დაგიჭერო“ – გორში ნაცემი კაცის დედა პოლიციელების გეგმაზე

28.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„აქეთ ემუქრებოდნენ პოლიციელები, სისხლით დაგიჭერთ, 7-წლიანზე გაუშვით ესენიო,“ – ამბობს ნინო ელიკაშვილი „ბათუმელებთან“. ის გორში, 27 მაისს პოლიციელებისგან ნაცემი ლაშა აბისონაშვილის დედაა.

  • 27 მაისს გორში პოლიციელებმა ჯგუფურად იძალადეს პაპუნა ლოცულაშვილსა და ლაშა აბისონაშვილზე. პოლიციელების ჯგუფური ძალადობის ამსახველი ვიდეო ადგილობრივმა მედიამ, „ქართლის ამბებმა“ გაავრცელა. პაპუნა ლოცულაშვილი კლინიკიდან დღეს, 28 მაისს გაწერეს – მას ნეკნები აქვს გატეხილი და ორგანოები დაჟეჟილი.

„ჩემი შვილის მდგომარეობაც რთულია, ფსიქოლოგიურად როგორ უნდა იყოს? ექსპერტიზა ჩაუტარდა, ლაშას დაზიანებები ეტყობა თავის არეში… ლაპარაკი არ სურს, ადვოკატსაც ვთხოვე დახმარება.

ესენი არიან სიკვდილს გადარჩენილი ბიჭები, რომ არა ჟურნალისტები, ვინ იცის, რა მოხდებოდა,“ – აღნიშნა ნინო ელიკაშვილმა.

დაზარალებულის დედის თქმით, გინების და ფიზიკური ძალადობის გარდა, რაც ვიდეოში მკაფიოდ ჩანს, პოლიციელები დაზარალებულებს მიმართეს: „სისხლით დაგიჭერთო“.

სისხლით დავიჭერ“ – ასე დაემუქრა ჟურნალისტ მზია ამაღლობელს  ირაკლი დგებუაძე, ბათუმის პოლიციის ყოფილი უფროსი 2025 წლის 11 იანვარს. ამ დღეს გადაღებულ ვიდეოში ასევე ისმის, როგორ აგინებს ირაკლი დგებუაძე მზია ამაღლობელს.

მზია ამაღლობელზე ძალადობისა და არაადამიანური მოპყრობის გამო დღემდე ირაკლი დგებუაძის პასუხი არ უგია.

მნიშვნელოვანია, რომ გორის ინციდენტის შემდეგ, მოძალადე პოლიციელების დაკავების ნაცვლად, ნაცემი მოქალაქე, პაპუნა ლოცულაშვილი დააკავეს „პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის, მუქარის, ან ძალადობის მუხლით“ [სსკ-ის 353-ე მუხლი]. ეს ის მუხლია, რომლითაც მზია ამაღლობელს 2-წლიანი სასჯელი მიუსაჯეს.

„მოქალაქეს დღეს პოლიციის უფრო ეშინია, ვიდრე კრიმინალის" – ლონდა თოლორაია
პოლიციელებმა გორში დაკავებულ პირებზე ჯგუფურად იძალადეს – პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო
რას ითხოვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თარჯიმნები – პროტესტი ბათუმში
სარფში საზღვრის უკანონო კვეთისთვის ირანის 2 მოქალაქე დააკავეს
ელექტრო სკუტერები ბულვარის ველობილიკზე ისევ ივლიან – ბათუმის მერია აკრძალვას კვლავ აჩერებს 28.05.2026
ბათუმის საკრებულო „მეზღვაურის მომლოდინე მეუღლის" ქანდაკების დადგმაზე იმსჯელებს 28.05.2026
„ერთი წვიმაა საკმარისი, რომ სახლიც წაიღოს" – რას აკეთებს მერია, როცა მოქალაქეს სტიქია ემუქრება 28.05.2026
სექტემბერში ფორმას მხოლოდ 1-ელ კლასელებს ჩააცმევენ – ფორმების ბიუჯეტი 758 840 ლარით გაზარდეს 28.05.2026
როგორ გააკონტროლებს ბულვარი შეზლონგების პლაჟზე განლაგებას  28.05.2026
რატომ დატოვა მირდატ ქამადაძემ პარტია "ახალი" – განმარტება 28.05.2026
