„გვჭირდება შეკრება ერთ მაგიდასთან“ – ბათუმში დღეს, 7 მაისს დისკუსია გაიმართება

დღეს, 7 მაისს, ბათუმში ფილმს აჩვენებენ და დისკუსია გაიმართება დამოუკიდებლობის თემაზე. ამ ღონისძიებაზე დასწრება თავისუფალია.
„ისტორიულად, ქართველები სუფრასთან ვიკრიბებოდით და ვმსჯელობდით ქვეყნის აწმყოსა და მომავალზე. ჩვენი ქვეყნისთვის ასეთ მძიმე დროს, დღესაც გვჭირდება შეკრება ერთ მაგიდასთან, ერთმანეთის მოსმენა და ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაცვა.
ამიტომ, 26 მაისამდე საქართველოს შემოვივლით და ჩვენს თანამოქალაქეებს მოვუსმენთ სხვადასხვა ქალაქსა თუ სოფელში. ვიწყებთ ბათუმით – 7 მაისს, 20:00-ზე, ჩვენს თანამოქალაქეებს სწორედ აქ შევხვდებით.
სადაც წავალთ, დროშასაც დავდგამთ, როგორც ჩვენი ერთიანობის სიმბოლოს – ჩვენ ხომ ერთი ხალხი ვართ და ერთი საქართველო გვაქვს.“ – აღნიშნულია მოძრაობის „ერთი ხალხი – ერთი საქართველოს“ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
დისკუსია და ფილმის ჩვენება „ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრში“ გაიმართება დღეს, 7 მაისს. მისამართი: გიორგი ბრწყინვალეს 49.