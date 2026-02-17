როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 17 თებერვლის 21 საათიდან 18 თებერვლის 21 საათამდე აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, უმეტესად უნალექოდ.
იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:
- დღისით: 20 – 25 გრადუსი სითბო
- ღამით: 10 – 15 გრადუსი სითბო
მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 15 – 20 გრადუსი სითბო
- ღამით: 4 – 9 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 5 – 10 გრადუსი სითბო
- ღამით: 1- 6 გრადუსი სითბო
ზღვის ღელვა 1-2 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +10 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, ბათუმში 19 თებერვალს მოსალოდნელია წვიმა, მაღალ მთაში – თოვა, მომდევნო 2 დღეს კი, 20-21 თებერვალს, უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება.
____________
ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან