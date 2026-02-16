მთავარი,სიახლეები

გამოავლინეს სამი არალეგალური საწარმო – „დაილუქა საეჭვო რძე და რძის ფხვნილი“

16.02.2026 •
გამოავლინეს სამი არალეგალური საწარმო – „დაილუქა საეჭვო რძე და რძის ფხვნილი“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, ქვემო ქართლში, სამეგრელოსა და იმერეთში რძის გადამამუშავებელი არარეგისტრირებული საწარმოები გამოავლინეს.

ქვემო ქართლის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ფიზიკური პირი ლ. ა.-ს (მის: გრიგოლ ხანძთელის ქ. N11, ბოლნისი) რძის გადამამუშავებელ საწარმოში ჩატარებული სახელმწიფო კონტროლის შედეგად, კრიტიკული შეუსაბამობები აღმოაჩინეს. ბიზნესოპერატორი საქმიანობდა სააგენტოსაგან მინიჭებული სავალდებულო აღიარების გარეშე და არ იყო რეგისტრირებული ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში;

პროდუქტები იწარმოებოდა ტექნოლოგიური პროცესისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების უხეში დარღვევით, პასტერიზაციისა და სათანადო დეზინფექციის გარეშე. სააგენტოს უფლებამოსილი პირების მიერ დაილუქა რძის შემცველი პროდუქტები, ეგრეთ წოდებული „ერბო“, „ნადუღი“, „კარაქი“, ასევე გამოვლინდა საეჭვო წარმომავლობის რძე და აღდგენილი რძე (რძის ფხვნილი).

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხეში, ფიზიკური პირი ლ. ჯ. ყველს ამზადებდა არალეგალურ საწარმოში, რომელსაც არ ჰქონდა სააგენტოსაგან მინიჭებული სავალდებულო აღიარება, ასევე არ იყო რეგისტრირებული ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში. ბიზნესოპერატორმა ვერ წარმოადგინა მიკვლევადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და არ იცავდა ეტიკეტირების მოთხოვნებს.

აღიარებისა და ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობდა შპს ,,თეთრი დათვიც“ სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოსირში. ობიექტში გამოვლინდა კრიტიკული და არაკრიტიკული შეუსაბამობები – სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმებისა და ეტიკეტირების წესის დარღვევა.

გამოვლენილი დარღვევების გამო ბიზნესოპერატორები დაჯარიმდნენ და შეუსაბამობების აღმოფხვრამდე შეუჩერდათ საწარმოო პროცესი“ – წერს სააგენტო.

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
აბაშასა და სამტრედიაში გამოავლინეს არალეგალური სასაკლაოები
აბაშასა და სამტრედიაში გამოავლინეს არალეგალური სასაკლაოები
აჭარაში კრიტიკული დარღვევები გამოავლინეს 7 არარეგისტრირებულ ობიექტზე
აჭარაში კრიტიკული დარღვევები გამოავლინეს 7 არარეგისტრირებულ ობიექტზე
ოზურგეთში ხორცის ორ საწარმოში კრიტიკული შეუსაბამობები გამოვლინდა – სააგენტო
ოზურგეთში ხორცის ორ საწარმოში კრიტიკული შეუსაბამობები გამოვლინდა – სააგენტო
ხელვაჩაურში ფრინველის არალეგალური სასაკლაო გამოავლინეს
ხელვაჩაურში ფრინველის არალეგალური სასაკლაო გამოავლინეს

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 8 ივლისი

კიევის თქმით, დააზიანეს სადესანტო გემი, რომელიც რუსეთს უკრაინისგან ჰქონდა მიტაცებული

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 30 მაისი

ავტობუსის მძღოლის ცემის ფაქტზე ბათუმში ერთი კაცი დააკავეს 16.02.2026
ავტობუსის მძღოლის ცემის ფაქტზე ბათუმში ერთი კაცი დააკავეს
შავი ზღვის დაბინძურების ბრალდებით კამერუნის დროშის ქვეშ მცურავი გემი დააჯარიმეს 16.02.2026
შავი ზღვის დაბინძურების ბრალდებით კამერუნის დროშის ქვეშ მცურავი გემი დააჯარიმეს
გამოავლინეს სამი არალეგალური საწარმო – „დაილუქა საეჭვო რძე და რძის ფხვნილი“ 16.02.2026
გამოავლინეს სამი არალეგალური საწარმო – „დაილუქა საეჭვო რძე და რძის ფხვნილი“
‘Non-Recognition of Constitutional Bodies’ to Become a Criminal Offense 16.02.2026
‘Non-Recognition of Constitutional Bodies’ to Become a Criminal Offense
თეთრიწყაროს მოსამართლის წარდგინების განხილვაზე საკონსტიტუციომ უარი თქვა 16.02.2026
თეთრიწყაროს მოსამართლის წარდგინების განხილვაზე საკონსტიტუციომ უარი თქვა
ბათუმში მუნიციპალური ავტობუსის მძღოლს სცემეს 16.02.2026
ბათუმში მუნიციპალური ავტობუსის მძღოლს სცემეს