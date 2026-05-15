სურსათის სააგენტო მიკროავტობუსებს იყიდის და შიგ გალიებს ჩაამონტაჟებს – ტენდერი 1,4 მილიონით

სურსათის ეროვნული სააგენტო 13 სატვირთო მიკროავტობუსს იყიდის და შიგ რკინის გალიებს ჩაამონტაჟებს.
მიკროავტობუსების შესყიდვაზე სააგენტომ ტენდერი 1,4 მილიონი ლარით გამოაცხადა.
„შემოთავაზებული ავტომობილები უნდა იყოს ახალი, არანაკლებ 2025 წლის გამოშვების, მარცხენასაჭიანი, ექსპლუატაციაში არმყოფი [გარბენი არაუმეტეს 200კმ], ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო და განბაჟებული.
ამასთან, მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს ავტომანქანების შემსყიდველზე გადაფორმება. სააგენტოსთვის ავტობუსების გადაცემის შემდეგ, მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით, შემსყიდველთან შეთანხმებით უნდა უზრუნველყოს საბარგულში სპეციალიზებული გალიების, გვერდებზე და უკანა მხარეს კი საჰაეროების ჩამონტაჟება“ – აღნიშნულია ტენდერში.
ტენდერში წინადადებების მიღება 2026 წლის 10 ივნისს დაიწყება და 15 ივნისს დასრულდება.
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 1 მილიონ 490 ათას 710 ლარი.
პირობის მიხედვით, მოდიფიცირებული/გადაკეთებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 120 დღეში.
სააგენტო აცხადებს ასევე, რომ „შემოთავაზებული სატრანსპორტო საშუალებები შეიძლება იყოს ნებისმიერი ფერის, გარდა შავისა“.
სურსათის სააგენტო მიუსაფარ თუ პატრონიან ძაღლებთან დაკავშირებით სხვადასხვა პროგრამებს ახორციელებს. პროგრამებს თუ მათი განხორციელების მექანიზმს კი ხშირად აპროტესტებენ ცხოველთა დამცველები.
