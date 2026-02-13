მთავარი,სიახლეები

დააკავეს კაცი, რომელსაც ედავებიან გარყვნილი ქმედებას არასრულწლოვან შვილებთან

13.02.2026
დააკავეს კაცი, რომელსაც ედავებიან გარყვნილი ქმედებას არასრულწლოვან შვილებთან
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ოჯახში ძალადობისა და ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილი გარყვნილი ქმედების ბრალდებით დღეს, 13 თებერვალს ერთი პირი დააკავეს. ბრალდებული იორდანიის მოქალაქეა.

გამოძიების ვერსიით, „ბრალდებული წინასწარი შეცნობით, სისტემატურად ახორციელებდა გარყვნილ ქმედებას საკუთარი არასრულწლოვანი ქალიშვილების მიმართ. გარდა ამისა, დგინდება, რომ დანაშაულში ბრალდებული პირი შვილებზე ფიზიკურადაც ძალადობდა. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულის შესახებ არასრულწლოვანები მოუყვებოდნენ სხვა პირებს, ბრალდებული სამივე შვილს სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდა,“ – აღნიშნულია შსს-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე პრიმა მუხლის მეორე ნაწილითა და 11 პრიმა 141-ე მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

კადრი შს სამინისტროს ვიდეომასალიდან.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
საპატრულო პოლიცია დამატებით 200 სამკერდე კამერას ყიდულობს
ინციდენტი ბათუმში, თაყაიშვილის ქუჩაზე – შსს-მ გამოძიება ძალადობის მუხლით დაიწყო
ბათუმში 16 წლის მოზარდი ხიდიდან გადავარდა და დაიღუპა
ბათუმის ბულვარში 1 კვირაში უკვე მეორე პოლიციელი დააკავეს – შსს

პირველი აპრილიდან 6 წელზე მეტი ხნის მანქანის შემოტანა აიკრძალება – “ოცნების” ახალი კანონი
აბაშასა და სამტრედიაში გამოავლინეს არალეგალური სასაკლაოები
საპატრულო პოლიცია დამატებით 200 სამკერდე კამერას ყიდულობს
თურქეთში კაცმა მაღაზია გაქურდა და ვირით გაიქცა
სებ-მა ჩინეთის ცენტრალურ ბანკში ანგარიშები გახსნა – „ეს ნიშნავს რუსეთის ნაბიჯების გამეორებას“
დააკავეს კაცი, რომელსაც ედავებიან გარყვნილი ქმედებას არასრულწლოვან შვილებთან