დააკავეს პოლიციელი, რომელიც 16 წლის ბიჭს მობილურის განბლოკვას აიძულებდა, შეაგინა და დაემუქრა

სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამატების ფაქტზე პროკურატურამ შსს-ს თანამშრომელი დააკავა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს დღეს, 13 თებერვალს.
დაკავებული პოლიციელი გლდანი-ნაძალადევის რაიონის სამმართველოს უფროსის მოადგილეა. პროკურატურის ცნობით, ის 16 წლის ბიჭს აიძულებდა მობილური ტელეფონში ფოტოები ეჩვენებინა. პოლიციელმა არასრულწლოვანს აგინა და ემუქრებოდა.
გამოძიების ვერსიით, „10 თებერვალს არასრულწლოვანი გადაადგილდებოდა ნაძალადევის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე, რა დროსაც გადამოწმების მიზნით, იგი გლდანი-ნაძალადევის რაიონის სამმართველოს თანამშრომლებმა შეაჩერეს. პოლიციის თანამშრომლებმა განახორციელეს პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საპოლიციო ღონისძიებები, არასრულწლოვანი პირის გამოკითხვა, მისი იდენტიფიცირების მიზნით.
პოლიციელებს არასრულწლოვანმა სრულად მოახსენა მისი ვინაობის თაობაზე. ადგილზე მყოფმა სამმართველოს უფროსის მოადგილე ლ.ხ.-მ, იცოდა, რომ პოლიციის თანამშრომლების მიერ შეჩერებული პირი იყო არასრულწლოვანი და შესაბამისად, მის მიმართ ნებისმიერ საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედებას ჭირდებოდა კანონიერი წარმომადგენლის დასწრება, ასევე საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული საფუძვლები.
აღნიშნულის მიუხედავად,ლ.ხ.-მ გადაამეტა სამსახურებრივ უფლებამოსილებას და ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლების გარეშე გადაწყვიტა განეხორციელებინა არასრულწლოვანი პირის მობილური ტელეფონის დათვალიერება, მასში ნარკოტიკის განთავსების დამადასტურებელი ე.წ. ლოკაციის ფოტოსურათის აღმოჩენის მიზნით.
რისთვისაც, ლ.ხ.-მ მოსთხოვა არასრულწლოვანს მობილური ტელეფონის განბლოკვა და მისთვის გადაცემა, რაზეც არასრულწლოვანმა განაცხადა უარი. აღნიშნულით გაღიზიანებულმა ლ.ხ.-მ არასრულწლოვანს მიაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, დაემუქრა მას, რომ დააკავებდა და სცადა იძულების გზით მოეხდინა მობილური ტელეფონის განბლოკვა, რაც ვერ მოახერხა.
მთელი ამ პროცესის განმავლობაში არასრულწლოვანი ითხოვდა მისი კანონიერი წარმომადგენლის მოწვევას და ამ შემთხვევაში გამოთქვამდა მზაობას ლ.ხ-ისთვის მიეცა მობილური ტელეფონის დათვალიერების შესაძლებლობა,“ – აღნიშნულია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
პროკურატურის ცნობით, პოლიციის მაღალჩინოსანმა აღიარა მის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ჩადენის ფაქტი, რის შემდეგაც იგი დააკავეს ბრალდებულის სახით.
ბრალის დადასტურების შემთხვევაში პოლიციელს 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელის.
ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან