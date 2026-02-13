როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 13 თებერვლის 21 საათიდან 14 თებერვლის 21 საათამდე ბათუმში და სანაპირო რაიონებში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, ღამით უმეტესად უნალექოდ, დღისით ზოგან წვიმა. მაღალმთაში თოვლჭყაპი.
იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:
- დღისით: 13 – 18 გრადუსი სითბო
- ღამით: 5 – 10 გრადუსი სითბო
მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 8 – 13 გრადუსი სითბო
- ღამით: 0 – 3 გრადუსი ყინვა
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 1 – 6 გრადუსი სითბო
- ღამით: 1– 6 გრადუსი ყინვა
ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +9 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, ბათუმში 15 თებერვალს ღამით და დილით წვიმა, მაღალმთაში თოვა, დღისით და მომდევნო ორ დღეს – 16 და 17 თებერვალს აჭარაში უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება.