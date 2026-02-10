ინციდენტი ბათუმში, თაყაიშვილის ქუჩაზე – შსს-მ გამოძიება ძალადობის მუხლით დაიწყო

დღეს, 10 თებერვალს, საღამოს, ბათუმში, თაყაიშვილის ქუჩაზე პოლიციაა მობილიზებული.
პირველადი ინფორმაციით, კორპუსის ეზოში დაპირისპირება მოხდა.
შს სამინისტროს ცნობით, გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის 126-ე მუხლით – ძალადობა. დაკავებულის შესახებ ამ დროისთვის ინფორმაცია არ ვრცელდება.
ადგილზე იმყოფებოდა გამოცემა „აჭარა თაიმსი“, რომელიც პირდაპირ ეთერში აშუქებდა პოლიციის მობილიზებას. გამოცემის წყაროების ცნობით, თაყაიშვილის ქუჩაზე გასროლა მოხდა და არის დაჭრილიც, თუმცა „ბათუმელებს“ ეს ინფორმაცია შს სამინისტროში არ დაუდასტურეს.
ფოტოზე: კადრი „აჭარა თაიმსის“ პირდაპირი ჩართვიდან