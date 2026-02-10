მთავარი,სიახლეები

10.02.2026 •
ინციდენტი ბათუმში, თაყაიშვილის ქუჩაზე – შსს-მ გამოძიება ძალადობის მუხლით დაიწყო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 10 თებერვალს, საღამოს, ბათუმში, თაყაიშვილის ქუჩაზე პოლიციაა მობილიზებული.

პირველადი ინფორმაციით, კორპუსის ეზოში დაპირისპირება მოხდა.

შს სამინისტროს ცნობით, გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის 126-ე მუხლით – ძალადობა. დაკავებულის შესახებ ამ დროისთვის ინფორმაცია არ ვრცელდება.

ადგილზე იმყოფებოდა გამოცემა „აჭარა თაიმსი“, რომელიც პირდაპირ ეთერში აშუქებდა პოლიციის მობილიზებას. გამოცემის წყაროების ცნობით, თაყაიშვილის ქუჩაზე გასროლა მოხდა და არის დაჭრილიც, თუმცა „ბათუმელებს“ ეს ინფორმაცია შს სამინისტროში არ დაუდასტურეს.

„ბათუმელები“ ინფორმაციას აზუსტებს.

ფოტოზე: კადრი „აჭარა თაიმსის“ პირდაპირი ჩართვიდან

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
