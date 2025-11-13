მთავარი,სიახლეები

12 წლის გერის გაუპატიურებაში ბრალდებულს უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს

13.11.2025 •
12 წლის გერის გაუპატიურებაში ბრალდებულს უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს
პროკურატურის ინფორმაციით, არასრულწლოვანის გაუპატიურებასა და გარყვნილ ქმედებაში ბრალდებულს, უვადო თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა.

„ფოთის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და არასრულწლოვანის გაუპატიურებასა და გარყვნილ ქმედებაში ბრალდებული დამნაშავედ ცნო.

სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ ბრალდებულმა ძალადობით 12 წლის გერი გააუპატიურა. ასევე დაზარალებულის მიმართ გარყვნილი ქმედება განახორციელა“.

სამართალდამცავებმა ბრალდებული 2025 წლის 24 ივლისს დააკავეს.

მას ბრალდება წარუდგინეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 11 პრიმა 137-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით, ამავე მუხლის მე-4 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით (გაუპატიურება, ჩადენილი ძალადობით, წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანი ოჯახის წევრის მიმართ) და 11 პრიმა 141-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტით (გარყვნილი ქმედება დამნაშავისთვის წინასწარი შეცნობით თოთხმეტი წლის ასაკს მიუღწეველი ოჯახის წევრის მიმართ).

ფოთის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებული დამნაშავედ ცნო წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელის სახედ და ზომად უვადო თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა.

