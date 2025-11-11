მთავარი,სიახლეები

როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში

11.11.2025 •
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 11 ნოემბრის 21 საათიდან 12 ნოემბრის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, უმეტესად უნალექოდ.

იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მეტრი წამში.

ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლში:

  • დღისით: 18 – 23 გრადუსი სითბო
  • ღამით: 8 – 13 გრადუსი სითბო

მთიან მუნიციპალიტეტებში:

  • დღისით: 17 – 22 გრადუსი სითბო
  • ღამით: 3 – 8 გრადუსი სითბო

მაღალმთიან ზონაში:

  • დღისით: 10 – 15 გრადუსი სითბო
    ღამით: 1 – 6 გრადუსი სითბო

ზღვის ღელვა 1-2 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა კი +17 გრადუსია.

სინოპტიკოსების ცნობით, 13-14 ნოემბერს აჭარაში პერიოდულად იწვიმებს.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში

სამ თვეში უკრაინაში ომის შედეგად 589 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა – გაერო

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 27 ივნისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 4 დეკემბერი

კახეთში „ოცნების“ წარმომადგენლები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ 11.11.2025
კახეთში „ოცნების“ წარმომადგენლები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ
აქვს თუ არა მოსამართლე ნინო სახელაშვილის იურისტის დიპლომი? – ადვოკატები განმარტებას ითხოვენ 11.11.2025
აქვს თუ არა მოსამართლე ნინო სახელაშვილის იურისტის დიპლომი? – ადვოკატები განმარტებას ითხოვენ
მზია ამაღლობელის საქმე – განახლებადი ინფორმაცია სასამართლო დარბაზიდან 11.11.2025
მზია ამაღლობელის საქმე – განახლებადი ინფორმაცია სასამართლო დარბაზიდან
მზია ამაღლობელის პროცესი პატარა დარბაზში იმართება, სასამართლოს ეზო ჩაკეტეს 11.11.2025
მზია ამაღლობელის პროცესი პატარა დარბაზში იმართება, სასამართლოს ეზო ჩაკეტეს
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში 11.11.2025
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
ბათუმში მეზობლის დაჭრის ბრალდებით კაცი დააკავეს 11.11.2025
ბათუმში მეზობლის დაჭრის ბრალდებით კაცი დააკავეს