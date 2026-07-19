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როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან

19.07.2026
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 19 ივლისის 21 საათიდან 20 ივლისის 21 საათამდე აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, უმეტესად უნალექოდ.

იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მეტრი წამში.

ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლსა და მთიან მუნიციპალიტეტებში:

  • დღისით: 26 – 31 გრადუსი სითბო
    ღამით: 16 – 21 გრადუსი სითბო

მაღალმთიან ზონაში:

  • დღისით: 20 – 25 გრადუსი სითბო
    ღამით: 9 – 14 გრადუსი სითბო

ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +26 გრადუსია.

სინოპტიკოსების ცნობით, 21 და 22 ივლისს აჭარაში მოსალოდნელია უმეტესად უნალექო ამინდი.

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როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან

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