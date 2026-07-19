როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 19 ივლისის 21 საათიდან 20 ივლისის 21 საათამდე აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, უმეტესად უნალექოდ.
იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მეტრი წამში.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლსა და მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 26 – 31 გრადუსი სითბო
ღამით: 16 – 21 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 20 – 25 გრადუსი სითბო
ღამით: 9 – 14 გრადუსი სითბო
ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +26 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, 21 და 22 ივლისს აჭარაში მოსალოდნელია უმეტესად უნალექო ამინდი.