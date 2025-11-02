მთავარი,სიახლეები

„მშენებლობა არ სრულდება, გვატყუებენ“ – კიდევ ერთი დაუსრულებელი კორპუსი ბათუმში

02.11.2025 •
„მშენებლობა არ სრულდება, გვატყუებენ“ – კიდევ ერთი დაუსრულებელი კორპუსი ბათუმში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„კორპუსის მშენებლობა არ სრულდება, გვატყუებენ, მივმართეთ პროკურატურას და ვითხოვთ რეაგირებას,“ – ამბობს აკაკი წოწონავა. მის მსგავსად ათეულობით სხვა მოქალაქე ბათუმში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის #20-ში მშენებარე კორპუსის დასრულებას ელის.

ბინა მყიდველებს 2024 წლის ბოლოს უნდა ჩაბარებოდათ, მაგრამ როგორც მოქალაქეები ჰყვებიან, რომ მშენებლობის აქტიური პროცესი გასული წლის ზაფხულიდან შეწყდა.

27-სართულიან კორპუსს ლორთქიფანიძის #20-ში კომპანია „მჯ გრუპი კონსტრაქშენი“ აშენებს. დაზარალებული მოქალაქეების თქმით, მშენებარე კორპუსთან შეკრებილ მოქალაქეებს კომპანიის რომელიმე წარმომადგენელი დღეს, 2 ნოემბერს არ შეხვდა.

„აღარ გვპასუხობს არავინ ტელეფონზე, გამოვიძახე პოლიცია და ვთხოვე დახმარება. მითხრეს, მოკვლევა დავიწყეთო. შემდეგ შემთხვევით შემხვდა გაყიდვების ოფისში კომპანიის დირექტორი – ალექსანდრე ხაჭაპურიძე და მითხრა, მე თქვენზე ნაწყენი ვარო. აღარ ვიცი, ამას რა დავარქვა.

ჩვენ ყოველთვიურად ვიხდიდით თანხას კეთილსინდისიერად, მაგრამ ვხედავთ, რომ კორპუსში არაფერი კეთდება,“ – ამბობს „ბათუმელებთან“ აკაკი წოწონავა.

კიდევ ერთი დაზარალებული, ხატია თეთრაძე კი, ამბობს, რომ თითქმის ერთი წელია რემონტის დასაწყებად ემზადება, მაგრამ კორპუსის მშენებლობა ფაქტობრივად შეჩერებულია:

„ხელშეკრულება გაყიდვების ოფისში გავაფორმე, გაყიდვების მენეჯერმა გაყიდა ბინები 2023 წელს და მას შემდეგ ვეღარ ვუკავშირდებით. მეც 2023 წელს შევიძინე ბინა მე-18 სართულზე. კორპუსი სულ 27-სართულიანია. ყველა სართული აშენებულია უკვე, თუმცა შიგა სამუშაოები არაა დასრულებული ისე, რომ რემონტი დავიწყოთ,“ – გვითხრა ხატია თეთრაძემ.

კომპანია „ბჯ გრუპი კონსტრაქშენის“ 100%-იანი წილი თამაზ ქორიძეს ეკუთვის, კომპანიის დირექტორი კი, ალექსანდრე ხაჭაპურიძეა.

„ბათუმელებმა“ სცადა კომპანია „მჯ გრუპი კონსტრაქშენის“ გაყიდვების მენეჯერთან დაკავშირებას, თუმცა მან ჩვენს სატელეფონო ზარს არ უპასუხა. კომპანიის პასუხის მიღების შემთხვევაში, ინფორმაცია განახლდება.

—————–

ბათუმში რამდენიმე დაუსრულებელი კორპუსია. არაერთ მისამართზე დაზარალებული მოქალაქეები, რომლებმაც ბინებში ფული უკვე გადაიხადეს, წლებია კორპუსის აშენებას უშედეგოდ ელიან.

ამ თემაზე:

„ოცნების“ შემწირველი ბიზნესმენი დაპირებას არ ასრულებს: „ქუჩაში დაგვტოვეს 500 ოჯახი“

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
მარტოხელა დედა: 15 ათასი დოლარი მქონდა, მომატყუეს თაღლითურად და ქუჩაში დავრჩი
მარტოხელა დედა: 15 ათასი დოლარი მქონდა, მომატყუეს თაღლითურად და ქუჩაში დავრჩი
რას აშენებენ ბათუმის იახტკლუბთან – პროექტი, რომელიც 9 წლის წინ დაიწყო და ჯერ არ დასრულებულა
რას აშენებენ ბათუმის იახტკლუბთან – პროექტი, რომელიც 9 წლის წინ დაიწყო და ჯერ არ დასრულებულა
ბათუმის დიდ ნაწილს წყალი არ მიეწოდება – რა თქვეს კომპანიაში?
ბათუმის დიდ ნაწილს წყალი არ მიეწოდება – რა თქვეს კომპანიაში?
გოროდოკში ხიდი კვლავ ჩაკეტილია – ახლის მოწყობაში 2,5 მილიონი ლარი დაიხარჯება
გოროდოკში ხიდი კვლავ ჩაკეტილია – ახლის მოწყობაში 2,5 მილიონი ლარი დაიხარჯება

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 21 ნოემბერი

„ქართული ოცნება ავრცელებს კრემლის ნარატივს“ – ომის კვლევის ამერიკული ინსტიტუტი

ყოფილი აზოვის პოლკი ადასტურებს, რომ ამჟამად ავდიივკასთან იბრძვის

პარკირების პრობლემის ფონზე ბათუმში მერია ბიზნესმენს ავტოსადგომის მოწყობის საშუალებას არ აძლევს 02.11.2025
პარკირების პრობლემის ფონზე ბათუმში მერია ბიზნესმენს ავტოსადგომის მოწყობის საშუალებას არ აძლევს
„მშენებლობა არ სრულდება, გვატყუებენ“ – კიდევ ერთი დაუსრულებელი კორპუსი ბათუმში 02.11.2025
„მშენებლობა არ სრულდება, გვატყუებენ“ – კიდევ ერთი დაუსრულებელი კორპუსი ბათუმში
„ყველაზე დიდი საფრთხე ტირანი კი არა, ჩვევაში გამჯდარი გაყურსვაა“ – საქართველოს ყოფილი ელჩი საფრანგეთში 02.11.2025
„ყველაზე დიდი საფრთხე ტირანი კი არა, ჩვევაში გამჯდარი გაყურსვაა“ – საქართველოს ყოფილი ელჩი საფრანგეთში
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში 02.11.2025
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში
საახალწლო ნაძვის ხის და განათებების აწყობა-დაშლაში ბათუმის მერია 976 ათას ლარს გადაიხდის 02.11.2025
საახალწლო ნაძვის ხის და განათებების აწყობა-დაშლაში ბათუმის მერია 976 ათას ლარს გადაიხდის
რუსთაველის ხელმეორედ გადაკეტვისთვის მოქალაქე სისხლის სამართლის წესით დააკავეს  02.11.2025
რუსთაველის ხელმეორედ გადაკეტვისთვის მოქალაქე სისხლის სამართლის წესით დააკავეს 