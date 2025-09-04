ბათუმი,მთავარი,სიახლეები

„კორპუსის მშენებლობა 10 წლის წინ მიატოვეს, გვაწვიმს, ყურადღებას ვითხოვთ" – მოქალაქე

04.09.2025
„კორპუსის მშენებლობა 10 წლის წინ მიატოვეს, გვაწვიმს, ყურადღებას ვითხოვთ“ – მოქალაქე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმში, აბუსერიძის ქუჩა #57-ში მშენებარე კორპუსის მესაკუთრეებმა დღეს, 4 სექტემბერს აქცია გამართეს. აქციის მიზეზი კორპუსია, რომლის მშენებლობის დასრულება უკვე 10 წელი შეჩერებულია.

„აშენებულია 13 სართული, 19 უნდა იყოს… კორპუსს სახურავიც კი არ აქვს, გვაწვიმს.

ვინც შემოვედით საცხოვრებლად წლების წინ, შემოვედით იმიტომ, რომ სხვა გამოსავალი არ გვქონდა, გაგვიფუჭდა რემონტი.

წყალი ხშირად არ გვაქვს, რადგან კორპუსი ჩაბარებული არ არის, შუქის მხოლოდ ერთი, საერთო მრიცხველია და კომერციულ ფასს ვიხდით, გაზი არ შემოჰყავთ და გაზის ბალონებით ვსარგებლობთ, როგორც 90–იან წლებში ხდებოდა, სრული განუკითხაობაა…“ – უთხრა „ბათუმელებს“ მოქალაქე თეა ჩუმაშვილმა. მას ბინა აბუსერიძის #57-ში 2015 წელს შეუძენია და კომპანიისთვის „ოქროს კოშკი“ ნასყიდობის თანხა სრულად ჩაურიცხავს. მოქალაქეს წლებია სამშენებლო კომპანიაში აღარ პასუხობენ, გაქრა ოფისებიც, რომლებმაც მშენებარე კორპუსში ბინები გაყიდეს.

„3 თვის წინ მივმართეთ სასამართლოს, განხილვა ჯერ არ დაწყებულა. პროკურატურას ახლა უნდა მივმართოთ. მინიმუმ 100 ოჯახია დაზარალებული.

ბათუმის მერიას მივმართეთ, მაგრამ არაფერი შეცვლილა – არ არსებობს კანონი, რომ თქვენ დაგეხმაროთო.

რამდენიმე კომპანია იყო: „ოქროს კოშკი“, „მიზანი პლიუსი“… არცერთი აღარ გამოდის კონტაქტზე, მანამდე გვპირდებოდნენ დასრულებას. მე პირადად გოგი ვარშალომიძემ გამიფორმა კონტრაქტი, მოგვატყუეს, მომავალ მესაკუთრეებად გაგვაფორმეს და ახლა ბინაც დაყადაღებულია”.

„ბათუმელებმა“ სცადა კომპანიებთან „ოქროს კოშკი“ და „მიზანი პლიუს 2009“-თან დაკავშირება, თუმცა ამ სამშენებლო კომპანიების ინტერნეტგვერდებზე მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე არავინ გვიპასუხა.

ეს არაა ერთადერთი კორპუსი, რომელიც დაუსრულებელია ბათუმში. რამდენიმე დღის წინ ამავე კორპუსის მეზობელი კორპუსის მაცხოვრებლები შეიკრიბნენ ბათუმის მერიასთან. ამ შემთხვევაში მშენებელი, რომელმაც ათეულობით მოქალაქე მძიმედ დააზარალა, „ოცნების“ შემწირველია. მისთვის პასუხი არავის მოუთხოვია.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
