მთავარი,სიახლეები

მამას, რომელიც არასრულწლოვან შვილს აუპატიურებდა, უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს – პროკურატურა

23.10.2025 •
მამას, რომელიც არასრულწლოვან შვილს აუპატიურებდა, უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს – პროკურატურა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროკურატურის ცნობით, ქუთაისის საქალაქოს სასამართლომ არასრულწლოვანი შვილის გაუპატიურებაში ბრალდებული დამნაშავედ ცნო.

„სასამართლო პროცესებზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ ბრალდებული ძალადობით და დაზარალებულის ასაკობრივი უმწეობის გამოყენებით, სისტემატურად აუპატიურებდა არასრულწლოვან შვილს.

სამართალდამცველებმა ბრალდებული 2025 წლის 23 აგვისტოს დააკავეს. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 11 პრიმა, 137-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ე“ და მე-4 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტებით (გაუპატიურება ჩადენილი არასრულწლოვანი ოჯახის წევრის მიმართ) წარედგინა და აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა“ – იუწყება პროკურატურა.

ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებული სრულად ცნო დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელის სახედ და ზომად უვადო თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
464 496 ლარის მითვისების ფაქტზე ხელბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი დააკავეს
464 496 ლარის მითვისების ფაქტზე ხელბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი დააკავეს
აჭარაში სუს-ის მიერ დაკავებულებს ბრალი ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა-შენახვაზე წარუდგინეს
აჭარაში სუს-ის მიერ დაკავებულებს ბრალი ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა-შენახვაზე წარუდგინეს
ზურაბ ჭავჭანიძეს 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება – რა ბრალი წარუდგინეს დაკავებულებს
ზურაბ ჭავჭანიძეს 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება – რა ბრალი წარუდგინეს დაკავებულებს
დააკავეს პირი, რომელიც არასრულწლოვანს პირადი მასალის გავრცელებით ემუქრებოდა – პროკურატურა
დააკავეს პირი, რომელიც არასრულწლოვანს პირადი მასალის გავრცელებით ემუქრებოდა – პროკურატურა

ქონების ჩამორთმევა რუსეთის არმიაზე „ფეიკების“ გავრცელებისთვის – დუმამ პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა კანონს

იმიტირებული სიკვდილით დასჯა – გაეროს ანგარიში უკრაინელი ტყვეების გამოცდილებაზე

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 ივლისი

მამას, რომელიც არასრულწლოვან შვილს აუპატიურებდა, უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს – პროკურატურა 23.10.2025
მამას, რომელიც არასრულწლოვან შვილს აუპატიურებდა, უვადო პატიმრობა მიუსაჯეს – პროკურატურა
„12 წელია ვითხოვ დახმარებას“ – შშმ დედა-შვილი აჭარის მთავრობასთან 23.10.2025
„12 წელია ვითხოვ დახმარებას“ – შშმ დედა-შვილი აჭარის მთავრობასთან
საკონსტიტუციო სასამართლოში განიხილება ჟურნალისტების სარჩელი პარლამენტის თავმჯდომარის წინააღმდეგ 23.10.2025
საკონსტიტუციო სასამართლოში განიხილება ჟურნალისტების სარჩელი პარლამენტის თავმჯდომარის წინააღმდეგ
გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მზია ამაღლობელის გათავისუფლებას ითხოვს 23.10.2025
გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მზია ამაღლობელის გათავისუფლებას ითხოვს
პაპუაშვილ-კობახიძის კიდევ ერთი თავდასხმა მზია ამაღლობელზე ევროკავშირის პრიზის მიღების შემდეგ 23.10.2025
პაპუაშვილ-კობახიძის კიდევ ერთი თავდასხმა მზია ამაღლობელზე ევროკავშირის პრიზის მიღების შემდეგ
ირაკლი კობახიძე ირაკლი ღარიბაშვილზე: „ადამიანურად ძალიან დასანანია“ 23.10.2025
ირაკლი კობახიძე ირაკლი ღარიბაშვილზე: „ადამიანურად ძალიან დასანანია“