მთავარი,სიახლეები

„ყველა ჩვენი გამოსვლა ნანახი ჰქონდა“ – რეზო კიკნაძის წერილი ციხის ყოფილ უფროსზე

09.10.2025 •
„ყველა ჩვენი გამოსვლა ნანახი ჰქონდა“ – რეზო კიკნაძის წერილი ციხის ყოფილ უფროსზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სინდისის პატიმარი რეზო კიკნაძე ციხიდან წერილით ეხმიანება N8 პენიტენციური დაწესებულების, გლდანის ციხის ყოფილი უფროსის, დავით გოგობერიშვილის სავარაუდო თვითმკვლელობას. რეზო კიკნაძე, სინდისის სხვა პატიმრებთან ერთად, გლდანის ციხეში იხდის სასჯელს და შესაბამისად, პირადად იცნობდა ციხის უფროსს.

„რა უცნაური ყოფილა, როცა ადამიანი რამდენიმე თვის წინ გყავს ნანახი და იგებ, რომ ცოცხალი აღარაა. არ აქვს მნიშვნელობა მოკლეს თუ თავი მოიკლა, ორივე შემთხვევაში ფაქტია, რომ ამ რეჟიმმა შეიწირა ეს კაცი.

კარცერში რაც უმიზეზოდ ჩამიყვანეს, იმის მერე ვამბობდი – მორჩა, ციხის დირექტორი ჩემთვის აღარ არსებობს-მეთქი. ბაჩიაშვილის ამბების შემდეგაც ბუნებრივია იგივე დამოკიდებულება მქონდა მისადმი და ახლა თითქოს ვნანობ და გული დარდით გევსებაო ეგეთი გრძნობა მაქვს.

არადა, იმ კარცერის ამბებამდე საკმაოდ კარგად ვიყავით ბატონ დავით გოგობერიშვილთან. ერთ „ვოისში“ ნათქვამიც მაქვს, ახალი ტელევიზორი გვაჩუქა-მეთქი. საკმაოდ ხშირად გვნახულობდა და კითხულობდა ჩვენს ამბებს.

სიგარეტის ჩუქება იცოდა ყოველ ნახვაზე და თან აშკარად ეტყობოდა, რომ ყველა ჩვენი სიტყვით გამოსვლა ნანახი ჰქონდა და თავად გვახსენებდა ციტატებს.

აი, მაგალითად, კლონების ნაწილი მოსწონდა ჩემი სფიჩიდან და ყოველი შეხვედრისას სიცილით მეკითხებოდა – ჰა, აბა მერამდენე კლონზე ხარ ასულიო. მეც სიცილით ვპასუხობდი – ახლა აქ რომ ვარ, ჩემი ერთ-ერთი კლონი ციხიდან გაქცევის გზებს ეძებს და ფრთხილად იყავი-თქო.

ორი აზრი არ არის, რომ ბაჩიაშვილისთვისაც დაავალეს იმის თქმა, რაც უთხრა და მერეც ისეთი შევიწროება დაუწყეს, თვითმკვლელობამდე მიიყვანეს.

ადრე ვეფხია [ვეფხია კასრაძე, სინდისის პატიმარი] ყოველ ნახვაზე ეუბნებოდა, რომ სინდისის პატიმრებთან რომ კარგი დამოკიდებულება გაქვს, მაგის გამო თუ გაგსვარეს ან ზეწოლა დაგიწყეს, მაშინვე მითხარიო. თუ ზეწოლა დამიწყეს, იცოდე მე აქ აღარ ვიქნებიო ესე პასუხობდა.

და ის აქ აღარ არის…“ – წერს რეზო კიკნაძე წერილში, რომელიც 9 ოქტომბრით თარიღდება.

N8 პენიტენციური დაწესებულების (გლდანის ციხის) ყოფილი უფროსი დავით გოგობერიშვილი 7 ოქტომბერს გარდაცვლილი იპოვეს. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, დავით გოგობერიშვილს ცეცხლსასროლი იარაღიდან ჰქონდა ჭრილობა მიყენებული.

დავით გოგობერიშვილმა თანამდებობა მიმდინარე წლის აგვისტოში დატოვა, მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ პატიმრობაში მყოფი „თანაინვესტირების ფონდის“ ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი ბაჩიაშვილი საკანში სცემეს.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესცენტრის ინფორმაციით, გამოძიება დაიწყო სსკ-ის 115-ის მუხლის შესაბამისად, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს.

გოგობერიშვილის სავარაუდო სუიციდს გამოეხმაურა სინდისის ყოფილი პატიმარი, გიორგი ახობაძეც.

„აშკარაა, რომ მის თავს რაღაც ისეთი მოხდა, რაც ამ სისტემის ნაყოფია! არ ვიცი სუიციდია ეს, თუ აქამდე მიყვანა, თუ პირდაპირ მკვლელობა, მაგრამ ეს ქნა ქოცურმა რეჟიმმა და ამ გამოსავლისგან არავინ ვართ შორს!

ფაქტია, რომ რეჟიმის ტყვეების მიმართ, მის ხელთ არსებულ ლიმიტებში მაქსიმალურად ყურადღებიანი იყო.

ცოტა უცნაურია ციხის დირექტორზე ამას წერდეს ადამიანი დღეს, მაგრამ ძალიან გული დამწყდა მის სიკვდილზე”, – დაწერა გიორგი ახობაძემ ფეისბუქზე.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს სტენდზე სინდისის პატიმრები იქნებიან
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს სტენდზე სინდისის პატიმრები იქნებიან
პოეტი კალმის და ფურცლის გარეშე ციხეში – „ზვიადის მეუღლეს დღესაც არ მისცეს ამ ნივთების შეგზავნის უფლება“
პოეტი კალმის და ფურცლის გარეშე ციხეში – „ზვიადის მეუღლეს დღესაც არ მისცეს ამ ნივთების შეგზავნის უფლება“
„გაშიშვლება დაკავებულის კიდევ უფრო მეტად დამცირებას ემსახურებოდა“ – SJC გელა ხასაიას შესახებ
„გაშიშვლება დაკავებულის კიდევ უფრო მეტად დამცირებას ემსახურებოდა“ – SJC გელა ხასაიას შესახებ
ყოველ ჯერზე, როცა გელა ხასიას აქ იჭერენ, გალში დედამისს ადგება „აფხაზური მილიცია“ – ზურაბ ჯაფარიძე
ყოველ ჯერზე, როცა გელა ხასიას აქ იჭერენ, გალში დედამისს ადგება „აფხაზური მილიცია“ – ზურაბ ჯაფარიძე

გერმანია თითქმის გააორმაგებს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებას

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 13 აპრილი

უკრაინა შეძლებს რუსეთის შეტევის შეჩერებას აშშ-ის სწრაფი დახმარების შემთხვევაში – ISW

„განზრახვაც კი არ მქონია ძალადობისო, შეშფოთდა, როცა ბრალი წაუკითხეს“ – ზურაბ ჭავჭანიძის ადვოკატი 09.10.2025
„განზრახვაც კი არ მქონია ძალადობისო, შეშფოთდა, როცა ბრალი წაუკითხეს“ – ზურაბ ჭავჭანიძის ადვოკატი
„ყველა ჩვენი გამოსვლა ნანახი ჰქონდა“ – რეზო კიკნაძის წერილი ციხის ყოფილ უფროსზე 09.10.2025
„ყველა ჩვენი გამოსვლა ნანახი ჰქონდა“ – რეზო კიკნაძის წერილი ციხის ყოფილ უფროსზე
ბორჯომში, „პლატოზე“, 5 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთს ტყის სტატუსს შეუწყვეტენ და გაყიდიან 09.10.2025
ბორჯომში, „პლატოზე“, 5 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთს ტყის სტატუსს შეუწყვეტენ და გაყიდიან
„ავოკადო“ – როგორ იქცა პანდემიის დროს დაბადებული იდეა წარმატებულ ქართულ ბრენდად 09.10.2025
„ავოკადო“ – როგორ იქცა პანდემიის დროს დაბადებული იდეა წარმატებულ ქართულ ბრენდად
ზურაბ ჭავჭანიძეს 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება – რა ბრალი წარუდგინეს დაკავებულებს 09.10.2025
ზურაბ ჭავჭანიძეს 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება – რა ბრალი წარუდგინეს დაკავებულებს
ბათუმში გაავდრდება – უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი 09.10.2025
ბათუმში გაავდრდება – უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზი