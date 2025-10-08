რუსეთში საიდუმლოდ რჩება მარგარიტა სიმონიანის პროპაგანდისტი ქმრის საფლავის მდებარეობა

რუსეთში საიდუმლოდ ინახავენ, სად მდებარეობს სომეხი წარმოშობის რუსი პროპაგანდისტის, მარგარიტა სიმონიანის ქმრის, ტიგრან კეოსაიანის საფლავი. ამის შესახებ რუსულ მედიასა და სოციალურ ქსელებში იწერება.
რუსული პროპაგანდისტული არხის, RT-ის რედაქტორის, მარგარიტა სიმონიანის ქმარი, ასევე პროპაგანდისტი ტიგრან კეოსაიანი 9-თვიანი კომის შემდეგ, 26 სექტემბერს გარდაიცვალა. მედიაში გავრცელდა მისი სამოქალაქო პანაშვიდის ამსახველი კადრები, რომელიც მოსკოვში, სომხურ ეკლესიაში შედგა, თუმცა არც ერთი კადრი და ცნობა არ გავრცელებულა იმის შესახებ, თუ სად დაკრძალეს პროპაგანდისტი.
რუსი ჟურნალისტები მოსკოვის თითქმის ყველა სასაფლაოს ადმინისტრაციას დაუკავშირდნენ, თუმცა ყველგან უარყოფენ, რომ კეოსაიანი მათთანაა დაკრძალული. მისი საფლავი ვერ იპოვეს ვერც მოსკოვის ოლქის ისტრას რაიონში, ელიტარულ დახურულ თემში „კნიაჟიე ოზერო“, სადაც ბოლო წლებში ცხოვრობდნენ ტიგრან კეოსაიანი და მარგარიტა სიმონიანი. ასევე, არ დასტურდება ინფორმაცია კრემაციის შესახებ.
სოციალურ ქსელებში კეოსაიანის საფლავის გასაიდუმლოებაზე წერენ, რომ ეს პირდაპირ უკავშირდება მის პროპაგანდისტულ საქმიანობას და ოჯახი შიშობს, რომ კეოსაიანის საფლავი შესაძლოა შეურაცხყონ.
რუსი ჟურნალისტი ალექსანდრე ნევზოროვი, რომელსაც რუსეთში 8 წელი აქვს მისჯილი დაუსწრებლად, წერს, რომ საფლავის ადგილმდებარეობა საგულდაგულოდ იმალება როგორც მედიისგან, ასევე „ოჯახის მეგობრებისგან“ და ეს უკავშირდება რუსული უშიშროების სამსახურების გაფრთხილებას კეოსაიანის საფლავის საზოგადოებრივ ტუალეტად გადაქცევის მაღალი რისკის შესახებ.
„როგორც ირკვევა, ამისთვის კონკრეტული ტერმინიც კი არსებობს: კრიმინალური დეფეკაცია [ძეგლის, მემორიალების და საფლავების განზრახ შეურაცხყოფა ექსკრემენტებით]“ – ამბობს ნევზოროვი.
კეოსაიანის უახლესი პროექტი იყო სატირული პროპაგანდისტული შოუ – „საერთაშორისო სახერხი“, რომელშიც იგი სიძულვილის შემცველ განცხადებებს აკეთებდა უკრაინის და დასავლეთის ქვეყნების წინააღმდეგ.