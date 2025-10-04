მთავარი,სიახლეები

შსს საგანგებო განცხადებას ავრცელებს

04.10.2025 •
შსს საგანგებო განცხადებას ავრცელებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღეს, 4 ოქტომბერს საგანგებო განცხადებას ავრცელებს.

„მიმდინარე აქცია გასცდა შეკრებისა და მანიფესტაციის კანონით დადგენილ ნორმებს. აქციის ორგანიზატორების მხრიდან გახმოვანდა ძალადობრივი შინაარსის მოწოდებები.

ორგანიზატორებმა ათონელზე მდებარე პრეზიდენტის სასახლის შენობის ჯებირები დააზიანეს და შენობაში შეჭრას ცდილობდნენ.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ მოუწოდებს აქციის ყველა მონაწილეს, დაემორჩილონ პოლიციის კანონიერ მითითებებს, არ დაუშვან სიტუაციის ხელოვნურად ესკალაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში სამართალდამცველები გამოიყენებენ კანონით გათვალისწინებულ შესაბამის ღონისძიებებს,“- აღნიშნულია შსს-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

თავისუფლების მოედანზე შეკრებილი აქციის მონაწილეების ნაწილმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობისკენ გადაინაცვლა მას შემდეგ, რაც მათ აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, მურთაზ ზოდელავამ მოუწოდა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
შსს აცხადებს, რომ დღეს აქციაზე რამდენიმე პირია დაკავებული
პაატა ბურჭულაძე – „დღეს უნდა გადავწყვიტოთ ამ ქვეყნის ბედი. არავითარი ხვალ“
შსს 94,5 ათასი ლარის საკვებს იყიდის პოლიციელებისთვის რეგიონებში არჩევნების დღეს
სუს-ის თანამშრომელი ცეცხლსასროლი იარაღის ჭრილობით გარდაცვლილი იპოვეს ჩაქვში

4 ოქტომბრის არჩევნებზე ცესკოს ვებგვერდზე მხოლოდ 24 საჩივარი დარეგისტრირდა
ირაკლი კობახიძე აქციის მონაწილეების დაკავებას აანონსებს
დემოკრატიას ვერ გააჩუმებ, მოლდოვა თქვენს გვერდითაა – მაია სანდუ
შსს აცხადებს, რომ დღეს აქციაზე რამდენიმე პირია დაკავებული
„ოცნების“ არჩევნებში „ოცნება“ იმარჯვებს – წინასწარი შედეგები
„რეჟიმს ეძლევა საშუალება, რომ ჩვენს მარცხად გაგვიფორმოს საკუთარი მარცხი” – თამარ ჩერგოლეიშვილი