არჩევნები დამკვირვებლების გარეშე, რეპრესიებისა და ბოიკოტის ფონზე

დღეს, 4 ოქტომბერს, საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მიმდინარეობს. საარჩევნო უბნები დილის 8 საათზე გაიხსნა.
ქვეყნის მასშტაბით უნდა აირჩიონ 64 ქალაქის მერი და 64 საკრებულოს 2 058 წევრი – ნაწილი პროპორციული, ნაწილი კი მაჟორიტარული სისტემით.
არჩევნებში მონაწილეობას არ იღებს და ბოიკოტი აქვს გამოცხადებული 8 ოპოზიციურ პარტიას.
4 ოქტომბრის მდგომარეობით, დაპატიმრებულია 7 პოლიტიკური ლიდერი, ციხეში ხვდებიან არჩევნებს სამოქალაქო აქტივისტები და გასული წლის დეკემბერში დაუსაბუთებელი ბრალით დაკავებული საპროტესტო აქციების მონაწილეებიც.
მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 4 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 3 513 818-ს შეადგენს.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად: „ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით არჩევნებში მონაწილეობას 3 130 348 ამომრჩეველი მიიღებს.
- წელს პირველად ეძლევა არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა 47 000 – მდე ახალგაზრდას.
- გადასატანი ყუთის სიაში 60 754 ამომრჩეველია.
- არჩევნების ადმინისტრირებას განახორციელებს 34 000-მდე საარჩევნო ადმინისტრატორი.
- ამომრჩევლებს საერთო ჯამში 3 061 საარჩევნო უბანი ემსახურება. რომელთაგან 2 284 უბანზე კენჭისყრა ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით ტარდება, ხოლო 777 უბანზე კენჭისყრა ტრადიციული წესით იმართება. მათ შორისაა 10 გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი უბანი, რომელიც პენიტენციურ დაწესებულებებშია გახსნილი“.
4 ოქტომბრის არჩევნებს არ აკვირდება არცერთი საერთაშორისო, ავტორიტეტული ორგანიზაცია.
წელს პირველად არჩევნებს არ აკვირდება ეუთო/ოდირი – ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციაა, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით აკვირდება არჩევნებს.
საია, სამართლიანი არჩევნები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო – სამი დიდი ქართული ორგანიზაცია, რომელიც დაარსების დღიდან საქართველოში ჩატარებულ ყველა არჩევნებს აკვირდებოდა, 4 ოქტომბრის არჩევნებს ასევე არ აკვირდება.
ცესკო თავის მიერ გავრცელებულ რელიზში კი წერს, რომ „საარჩევნო პროცესს აკვირდება 28 საერთაშორისო ორგანიზაციის 80-ზე მეტი დამკვირვებელი, 27 ადგილობრივი ორგანიზაციის 8 000-ზე მეტი დამკვირვებელი, ასევე პროცესს აშუქებს 73 მედია ორგანიზაციის 1000-მდე წარმომადგენელი“.
ცესკოს ინფორმაციით, ამომრჩევლებს, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საარჩევნო უბანზე ვერ მიდიან, ცესკო გადასატან ყუთს გაუგზავნის.
საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით, არჩევნების დღეს კენჭისყრის შენობაში იკრძალება აგიტაცია.
დაუშვებელია კენჭისყრის შენობის შესასვლელიდან 25 მეტრის მანძილზე სააგიტაციო მასალის განთავსება.
დაუშვებელია აგრეთვე კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში ან კენჭისყრის შენობიდან 100 მეტრის მანძილზე ამომრჩევლის გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხება.
ასევე დაუშვებელია კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობიდან 100 მეტრის მანძილზე ადამიანთა შეკრება ან ამომრჩეველთა აღრიცხვა.
ასევე, 20:00 საათამდე იკრძალება ტელევიზიისა და რადიოს ეთერში წინასაარჩევნო ფასიანი ან/და უფასო რეკლამა. ასევე, იკრძალება არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება.