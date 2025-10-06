„საქართველოს დემოკრატიისთვის სამწუხარო დღეა” – ნორვეგიის საგარეო

ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 4 ოქტომბრის მუნიციპალურ ორგანოთა არჩევნებს საგანგებო განცხადებით ეხმაურება – განცხადებას ავრცელებს ნორვეგიის საელჩო საქართველოში.
„საქართველოს დემოკრატიისთვის სამწუხარო დღეა. OSCE/ODIHR-ს არ მიეცა საშუალება დაჰკვირვებოდა ადგილობრივ არჩევნებს, მათი რეკომენდაციები არ იქნა გათვალისწინებული. დასანანია, რომ გამოყენებული იქნა ძალადობა. რეპრესიული კანონები და ოპოზიციის ლიდერების პატიმრობაში ყოფნა კიდევ უფრო ამცირებს ნდობას საქართველოს არჩევნების მიმართ,“ – ნათქვამია განცხადებაში.
მუნიციპალურ ორგანოთა არჩევნები საქართველოში 4 ოქტომბერს ჩატარდა. არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობამ. 9 ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი არჩევნებს ციხეში შეხვდა.
4 ოქტომბრის არჩევნებს არ აკვირდებოდა ეუთო/ოდირი – ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციაა, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით აკვირდება არჩევნებს.
ასევე 4 ოქტომბერს საარჩევნო უბნებზე დამკვირვებლები არ ჰყოლია საიას, სამართლიან არჩევნებს და „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“.