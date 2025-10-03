ფინეთში სასამართლომ შეწყვიტა ქართველი კაპიტნისა და მისი თანაშემწეების წინააღმდეგ აღძრული საქმე

ჰელსინკის საოლქო სასამართლომ დახურა ნავთობტანკერ Eagle S-ის ქართველი კაპიტნისა და მისი თანაშემწეების საქმე.
ფინეთის პროკურატურა მათ ფინეთის ყურეში წყალქვეშა ელექტროსადენის დაზიანებას ედავებოდა.
როგორც ფინური მედია წერს, ჰელსინკის საოლქო სასამართლომ დაადგინა, რომ „მას არ აქვს იურისდიქცია გემის მიერ კაბელისთვის მიყენებული ზიანის განხილვაზე“.
შემთხვევა 2024 წლის 25 დეკემბერს მოხდა, რუსული, ე.წ. ჩრდილოვანი ფლოტის ნავთობტანკერმა Eagle S-მა ფინეთის ყურეში, ფინეთსა და ესტონეთს შორის გამავალი ელექტროსადენი დააზიანა. დააკავეს გემის ქართველი კაპიტანი დავით ვადაჭკორია და მისი ორი თანაშემწე – რობერტ ეგიზარიანი და სანტოშ კუმარ ჩაურასა.
პროკურატურის თანახმად, კაპიტანს და მის თანაშემწეებს ბრალად ედებოდათ „რუსეთის პორტიდან გამოსული ნავთობტანკერ Eagle S-ით ფინეთის ყურეში, ხუთი საზღვაო კაბელის, მათ შორის ელექტრო და სატელეკომუნიკაციო კაბელების, დაზიანება ზღვის ფსკერზე ღუზის გათრევით. ბრალის ფორმულირების თანახმად, კუკის კუნძულების დროშის ქვეშ მცურავი ნავთობტანკერი რამდენიმე საათის განმავლობაში ზღვაში ჩაშვებული ღუზით მოძრაობდა იმისათვის, რომ წყალქვეშა კაბელები დაეზიანებინა“.
ჰელსინკის პროკურატურა ითხოვდა ქართველი კაპიტნისა და მისი თანაშემწეებისათვის მინიმუმ 2.5 წლით თავისუფლების აღკვეთას.
ბრალდების თანახმად, „კუკის კუნძულებზე რეგისტრირებულმა ნავთობტანკერმა Eagle S-მა ჩაიდინა ვანდალიზმი და ამით შეაფერხა ტელეკომუნიკაციების მუშაობა“.
სასამართლო პროცესი ფინეთში თითქმის 9 თვე მიმდინარეობდა. ამ დროის განმავლობაში კაპიტანს და მის თანაშემწეებს არ ჰქონდათ ფინეთის დატოვების უფლება.
12 სექტემბერს ჰელსინკის სასამართლომ საბოლოო გადაწყვეტილება გამოიტანა.
სასამართლოს განაჩენის თანახმად, პროკურორის მიერ მოთხოვნილი დანაშაულები ფინეთის ეკონომიკურ ზონაში მოხდა, მაგრამ ტანკერისა და მისი ეკიპაჟის წინააღმდეგ გამოძიება ფინეთის ტერიტორიულ წყლებში დაიწყო.
„ვინაიდან სავარაუდო დანაშაულები ჩადენილი იყო ტანკერის ფინეთის ტერიტორიულ წყლებში ჩასვლამდე, ფინეთის სისხლის სამართლის კანონმდებლობის გამოყენება არ შეიძლება დაფუძნებული იყოს ტერიტორიულ წყლებთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ნორმებზე“, – წერია სასამართლოს გადაწყვეტილებაში.
ჰელსინკის საოლქო სასამართლო გადაწყვეტილებიდან ამონარიდებს ფინეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს.
ფინური მედიის ინფორმაციით, სასამართლომ დაასკვნა, რომ ელექტროკაბელის გაწყვეტამ, უარეს შემთხვევაში, შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროენერგიის ხარჯების ზრდა და ელექტროენერგიის რამდენიმესაათიანი გათიშვა.
„სასამართლომ დაადგინა, რომ ამ ქმედებას არ მოჰყოლია შედეგები, რომლებიც აკმაყოფილებს ვანდალიზმის ან სერიოზული ვანდალიზმის კრიტერიუმებს“, – ნათქვამია გადაწყვეტილებაში.
მოსამართლემ ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ კაბელის გაწყვეტამ ფინური კომპანიებისთვის მნიშვნელოვანი ფინანსური ზარალი გამოიწვია.
ქართველი კაპიტანი და მისი თანაშემწეები დაკავების მომენტიდანვე კატეგორიულად უარყოფდნენ რაიმე სახის დანაშაულის ჩადენას და ამბობდნენ, რომ კაბელის გაწყვეტა შემთხვევითობა იყო.
სასამართლო პროცესის შემდეგ სასამართლომ მეზღვაურებს მოუხსნა მოგზაურობის აკრძალვა, ამასთან, განმარტა, რომ „სახელმწიფომ ბრალდებულებს სასამართლო ხარჯები უნდა აუნაზღაუროს“.
ფინური მედიის ინფორმაციით, ფინეთის სახელმწიფოს ტანკერ Eagle S-ის მეზღვაურების სასამართლო პროცესი თითქმის 200 000 ევრო დაუჯდა.
მთავარ ფოტოზე: მარცხნიდან რობერტ ეგიზარიანი, დავით ვადაჭკორია და სანტოშ კუმარ ჩაურასა. ფოტო: ფინეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი
