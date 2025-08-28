„ივანიშვილის მთავრობის ინტერესი განსხვავებული აზრის განადგურებაა“ – განცხადება

52 არასამთავრობო ორგანიზაცია სოლიდარობას უცხადებს იმ 7 ორგანიზაციას, რომელიც გუშინ, პროკურატურის მოთხოვნით დააყადაღეს დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭერისთვის.
ორგანიზაციების განცხადება დღეს, 28 აგვისტოს გავრცელდა.
„ჩვენ, ქვემოთ ხელმომწერი ორგანიზაციები სრულ სოლიდარობას და მხარდაჭერას ვუცხადებთ „სამოქალაქო საზოგადოების ფონდს“, „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას“ (ISFED), „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს“ (IDFI), „დემოკრატიის მცველებს“, „საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივას“ (GDI), „საფარს“ და „სოციალური სამართლიანობის ცენტრს“.
ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რუსეთის ხელისუფლების მსგავსი, სადამსჯელო ნაბიჯების გადადგმა ადასტურებს, რომ ივანიშვილის მთავრობის ინტერესი, საქართველოში განსხვავებული აზრისა და პროევროპული ჯგუფების სრულად განადგურებაა.
ყოველივე ეს ხდება მაშინ, როდესაც ივანიშვილის მთავრობას მიცემული აქვს კონკრეტული ვადა, აცნობონ ევროკავშირს, უნდათ თუ არა უვიზო მიმოსვლის შენარჩუნება ქართველი ხალხისთვის.
ივანიშვილის მთავრობა, მსგავსი ქმედებებით, კიდევ ერთხელ უდასტურებს ევროკავშირს, რომ მათი ინტერესებში არ შედის საქართველოს შეუნარჩუნდეს უვიზო მიმოსვლა.
ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც საქართველოს მოსახლეობის ინტერესების და უფლებების დაცვას ახორციელებენ, საქმიანობის უკანონოდ გამოცხადება მიუთითებს იმაზე, რომ “ოცნების” მთავრობის ერთ-ერთი მიზანი საქართველოს მოქალაქეების სახელმწიფოს სადამსჯელო ქმედებების წინააღმდეგ დახმარების გარეშე დატოვებაა.
არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შეჩერებით ათასობით ადამიანი რჩება უფასო იურიდიული დახმარებისა და სხვა სერვისების გარეშე“ – ნათქვამია განცხადებაში.
განცხადებას ხელს აწერენ შემდეგი ორგანიზაციები:
- პრევენცია პროგრესისთვის (PFP) /
- სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისთვის
- საერთაშორისო გამჭვირვალობა- საქართველო
- ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
- საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი
- სამოქალაქო იდეა
- მედიის განვითარების ფონდი (MDF)
- ევროპის ფონდი
- საქართველოს ევროპული ორბიტა
- საქართველოს მომავლის აკადემია
- უფლებები საქართველო
- მედიაომბუდსმენი
- პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის
- თბილისი პრაიდი
- საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
- დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი
- საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია (სოვლაბი)
- ყვარლის ევროკლუბი
- სტუდია მონიტორი
- ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი
- ევროპულ-ქართული ინსტიტუტი (EGI)
- ონლაინ გამომცემლობა პუბლიკა
- საქართველოს რეფორმების ასოციაცია
- სათემო განვითარების ცენტრი
- ბათუმელები/ნეტგაზეთი
- მედია სახლი-სამხრეთის კარიბჭე
- ინდიგო
- “აი,ფაქტი”
- გარემოსდაცვითი სათემო ორგანიზაცია ეკო
- მედია აპრილი
- საქართველოს სასამართლოს გუშაგი
- რადიო “მარნეული”
- თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი
- შშმ ქალთა ალიანსი
- რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსი
- მხარდაჭერის და შესაძლებლობის განვითარების ცენტრი
- შშმ პირთა ინტეგრაციისა და განვითარების ასოციაცია “ჰანგი”
- საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია
- აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის
- მედიაკლუბი
- ადამიანის უფლებათა ცენტრი
- ღია სივრცე კავკასია
- ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის
- ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი
- წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი
- მწვანე ალტერნატივა
- ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი
- ადამიანის უფლებათა ცენტრი
- დემოკრატ მესხთა კავშირი
- ტოლერანტი
- ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრი
- მედია ცენტრი კახეთი
ფოტოზე: „არა რუსულ ოცნებას”, – წარწერა ბათუმში, ქვაფენილზე. ფოტო: „ბათუმელები“