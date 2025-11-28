მთავარი,სიახლეები

ვერც ერთი ძალა ვერ მოიპარავს ხალხის არჩევანს, ევროპული მომავალი იქნება უზრუნველყოფილი – NGO 

28.11.2025 •
ვერც ერთი ძალა ვერ მოიპარავს ხალხის არჩევანს, ევროპული მომავალი იქნება უზრუნველყოფილი – NGO 
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ეს იყო პოლიტიკურად დანაშაულებრივი, ქართული საზოგადოების ნების პირდაპირი შეურაცხყოფა და საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხლის აშკარა დარღვევა – ასე აფასებენ საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები გასული წლის 28 ნოემბერს „ოცნების“ პრემიერის ირაკლი კობახიძის მიერ გახმოვანებულ გადაწყვეტილებას, ევროკავშირთან მოლაპარაკებების შეჩერების თაობაზე.

არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ერთობლივი განცხადებით გასული წლის 28 ნოემბრიდან დაწყებული უწყვეტი პიროტეტის პარალელურად ქვეყანაში განვითარებული მოვლენები შეაჯამეს:

„ამ ერთი წლის განმავლობაში „ქართულმა ოცნებამ“ წარმოუდგენელი რეპრესიები მოუწყო საკუთარ ხალხს, რომელსაც მხოლოდ ქვეყნის სიყვარული ამოძრავებს:

  • 160-მდე მოქალაქის წინააღმდეგ დაიწყეს სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება;
  • 300-მდე აქციის მონაწილე გახდა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი;
  • 600-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს ადმინისტრაციული წესით;
  • 1000-ზე მეტი მოქალაქე დაჯარიმდა პოლიტიკური მოტივებით;
  • 400-მდე შემთხვევაა ჟურნალისტების დაპატიმრების, ცემისა და შევიწროების;
  • მიიღეს ანტიდემოკრატიული კანონები, რომლებიც პრაქტიკულად აიძულებს სამოქალაქო ორგანიზაციებს,  შეწყვიტონ ფუნქციონირება.

დღეს ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება ყოველდღიურ რეჟიმში:

  • აპატიმრებს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს და აპირებს ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას;
  • დევნის სამოქალაქო საზოგადოებას და სჯის სოლიდარობას და თანაგრძნობას;
  • ცლის სახელმწიფო ინსტიტუტებს პროფესიონალებისა და კეთილსინდისიერი მოხელეებისგან;

ორგანიზაციების შეფასებით, ამ ყველაფერმა საქართველო საერთაშორისო იზოლაციაში მოაქცია, უკიდურესად გაუარესდა ურთიერთობები ევროკავშირთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან.

„ოცნების ხელისუფლება ყოველდღე შეურაცხყოფას აყენებს დასავლელ პარტნიორებს და დეზინფორმაციას ავრცელებს მათ ლიდერებზე. მაგრამ ამ მძიმე პირობებში კარგად გვახსოვს ილია ჭავჭავაძის სიტყვები: „თავისუფლება ადამიანისა სხვა არა არის რა, რომ ბოროტისთვის სრულად შეკრულ იყოს და სიკეთისათვის უხვად გზაგახსნილი“.

ორგანიზაციების განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ:

„ზუსტად ერთი წლის წინ, ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებამ საქართველოში ევროპული განვითარების გზა ჩაკეტა. 2024 წლის 28 ნოემბერს „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საჯაროდ განაცხადა, რომ ევროკავშირთან წევრობაზე მოლაპარაკებების გახსნა დღის წესრიგიდან ამოღებულია.

ამ ნაბიჯით ივანიშვილის მთავრობამ გაწირა ქართული სახელმწიფო და ქართველი ხალხი, მარტო დატოვა ქვეყანა რუსული საფრთხის პირისპირ და მოწყვიტა დასავლეთის იმ სამყაროს, რომლისკენაც საუკუნეებია მივისწრაფით.

რუსეთის პოლიტიკური წრეები მიესალმნენ „ქართული ოცნების“ გადაწყვეტილებას, რადგან ეს არის პუტინისტური რუსეთის ინტერესების სრული გამეორება. თუმცა ამ ნაბიჯს არ შეურიგდა ქართული ხალხი, რომელიც  უკვე ერთი წელია, დაუღალავად იბრძვის ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის გადასარჩენად. სწორედ ამიტომ ქართველი ხალხი არ გატყდა.

ქართველ საზოგადოებას არ სურს ცხოვრება რუსული ავტორიტარიზმის პირობებში. ჩვენი ერი კვლავ დგას დამოუკიდებლობის, ღირსებისა და ევროპული მომავლის სადარაჯოზე. ჩვენი ვიბრძვით, რომ საქართველო დაუბრუნდეს განვითარების ევროპულ გზას, სადაც დაცულია ყველა მოქალაქის უფლება, ვერც ერთი ძალა ვერ მოიპარავს ხალხის არჩევანს, არავის დააპატიმრებენ პოლიტიკური ნიშნით, ევროპული მომავალი იქნება უზრუნველყოფილი რეალური, არა მოჩვენებითი არჩევანით“.

___

1 წლის წინ, 2024 წლის 28 ნოემბერს, „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი კობახიძემ თქვა: „დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება, 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში არ დავაყენოთ ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გახსნის საკითხი“. ამ განცხადების შემდეგ საქართველოში დაიწყო უწყვეტი საპროტესტო აქცია, რომელიც დღემდე გრძელდება. დღეს, 2025 წლის 28 ნოემბერს, უწყვეტი პროტესტის 366-ე დღეა და საპროტესტო აქციები იმართება როგორც თბილისში, ისე ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
პროტესტის 1 წლის თავზე ბათუმში პროევროპული აქცია ისევ გაიმართება
პროტესტის 1 წლის თავზე ბათუმში პროევროპული აქცია ისევ გაიმართება
ერთი ამბავი აქციიდან, სადაც მთელი წელია დავდივარ – „ვხედავდი, როგორ აბიჯებდნენ ადამიანები შიშს“
ერთი ამბავი აქციიდან, სადაც მთელი წელია დავდივარ – „ვხედავდი, როგორ აბიჯებდნენ ადამიანები შიშს“
„ბრძოლა ბოლომდე“ – პროევროპული პროტესტის ერთი წლის ქრონიკა საქართველოში
„ბრძოლა ბოლომდე“ – პროევროპული პროტესტის ერთი წლის ქრონიკა საქართველოში
ბათუმელი მედროშე მოსამართლემ პატიმრობაში დატოვა – ის შიმშილობს
ბათუმელი მედროშე მოსამართლემ პატიმრობაში დატოვა – ის შიმშილობს

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 13 იანვარი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 4 მაისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 10 აგვისტო

ვერც ერთი ძალა ვერ მოიპარავს ხალხის არჩევანს, ევროპული მომავალი იქნება უზრუნველყოფილი – NGO  28.11.2025
ვერც ერთი ძალა ვერ მოიპარავს ხალხის არჩევანს, ევროპული მომავალი იქნება უზრუნველყოფილი – NGO 
„გვასალია მხოლოდ 500 ლარით დააჯარიმეს, ეს შერჩევითი სამართალია“ – აქტივისტი, რომელსაც რწმუნებულმა აგინა 28.11.2025
„გვასალია მხოლოდ 500 ლარით დააჯარიმეს, ეს შერჩევითი სამართალია“ – აქტივისტი, რომელსაც რწმუნებულმა აგინა
ზელენსკიმ ერმაკი თანამდებობიდან გაათავისუფლა – მედია 28.11.2025
ზელენსკიმ ერმაკი თანამდებობიდან გაათავისუფლა – მედია
ხანძრის შედეგად ჰონგ-კონგში მინიმუმ 128 ადამიანი დაიღუპა 28.11.2025
ხანძრის შედეგად ჰონგ-კონგში მინიმუმ 128 ადამიანი დაიღუპა
Eagle Hills-ის პროექტი გონიოში დაცულ ტერიტორიასაც შეეხება 28.11.2025
Eagle Hills-ის პროექტი გონიოში დაცულ ტერიტორიასაც შეეხება
პოლიციის აკადემიას უმაღლეს სასწავლებლად გადააკეთებენ – „ოცნების“ მთავრობის კანონპროექტი 28.11.2025
პოლიციის აკადემიას უმაღლეს სასწავლებლად გადააკეთებენ – „ოცნების“ მთავრობის კანონპროექტი