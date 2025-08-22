მთავარი,სიახლეები

ოზურგეთში კაცი ცოლის მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს

22.08.2025 •
ოზურგეთში კაცი ცოლის მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ოზურგეთში კაცმა ცოლი მოკლა.

გურიის პოლიციამ ოჯახის წევრის, მეუღლის, 1969 წელს დაბადებულ ნ.გ.-ს. მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის ბრალდებით 1956 წელს დაბადებული ზ.რ. დააკავა.

შსს-ს ცნობით, გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა დღეს, 22 აგვისტოს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, საკუთარ საცხოვრებელ სახლში, ცეცხლსასროლი იარაღით ჭრილობა მიაყენა მეუღლეს, რის შედეგადაც იგი შემთხვევის ადგილზევე დაიღუპა.

სამართალდამცველებმა დანაშაულში ბრალდებული ზ.რ. ცხელ კვალზე დააკავეს.

პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი ნივთმტკიცებად ამოიღო. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 11 პრიმა 109 -ე მუხლით მიმდინარეობს.

დანაშაული 16-დან 20 წლამდე, ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
წელს ავტოავარიის შედეგად 216 ადამიანი დაიღუპა – ექვსი თვის მონაცემები
წელს ავტოავარიის შედეგად 216 ადამიანი დაიღუპა – ექვსი თვის მონაცემები
ქედაში გზიდან მანქანა გადავარდა – დაიღუპა ერთი ადამიანი
ქედაში გზიდან მანქანა გადავარდა – დაიღუპა ერთი ადამიანი
ავარია ქობულეთის შემოვლით გზაზე – დაიღუპა 4 ადამიანი
ავარია ქობულეთის შემოვლით გზაზე – დაიღუპა 4 ადამიანი
შსს იუწყება, რომ დააკავეს თურქეთის მიერ ძებნილი 12 პირი
შსს იუწყება, რომ დააკავეს თურქეთის მიერ ძებნილი 12 პირი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 მაისი

ბრიტანეთი უკრაინას ნებას დართავს, Storm Shadow-ი გამოიყენოს რუსეთის ტერიტორიაზე – მედია

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 11 სექტემბერი

ცოფის უვარგისი ვაქცინები, არასათანადო მოპყრობა – ცხოველთა თავშესაფრის კლინიკას საქმიანობა შეუჩერეს 22.08.2025
ცოფის უვარგისი ვაქცინები, არასათანადო მოპყრობა – ცხოველთა თავშესაფრის კლინიკას საქმიანობა შეუჩერეს
ოზურგეთში კაცი ცოლის მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს 22.08.2025
ოზურგეთში კაცი ცოლის მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს
აფხაზეთში რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებს რუსეთიდან დააფინანსებენ 22.08.2025
აფხაზეთში რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებს რუსეთიდან დააფინანსებენ
„ოცნების“ განათლების მინისტრმა მასწავლებლის სახლის ახალი ხელმძღვანელი წარადგინა 22.08.2025
„ოცნების“ განათლების მინისტრმა მასწავლებლის სახლის ახალი ხელმძღვანელი წარადგინა
„სამშობლო ყოველი თქვენგანია. შევხვდებით რუსთაველზე“ – არჩილ მუსელიანცის წერილი 22.08.2025
„სამშობლო ყოველი თქვენგანია. შევხვდებით რუსთაველზე“ – არჩილ მუსელიანცის წერილი
Museliantsi Given Four Years Following Claims of Beatings and Forced Confession 22.08.2025
Museliantsi Given Four Years Following Claims of Beatings and Forced Confession