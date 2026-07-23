ქვეყნის მასშტაბით დენი ავარიულად გაითიშა – „ელექტროსისტემის“ განცხადება

საქართველოს ელექტროსისტემა განცხადებას ავრცელებს დღეს, 24 ივლისს, ქვეყნის მასშტაბით ელექტორენერგიის გათიშვასთან დაკავშირებით.
„დღეს, დაახლოებით 00:10 საათზე, ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდება ავარიულად გაითიშა.
მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები.
ამ დროისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება ნაწილობროვ აღუდგა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონს და თბილისის დიდ ნაწილს.
ელექტროენერგიის გათიშვის მიზეზთან დაკავშირებით ვრცელდება დეზინფორმაცია. მოვუწოდებთ მედიასაშუალებებს, დაეყრდნონ მხოლოდ ოფიციალურ ინფორმაციას და თავი შეიკავონ დაუდასტურებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან.
პარალელურად მიმდინარეობს ავარიის ზუსტი მიზეზების დადგენა, რის შესახებაც საზოგადოებას დამატებით მივაწოდებთ ინფორმაციას“ – იუწყება „ელექტროსისტემა“.