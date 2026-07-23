დენი არ მიეწოდება ქვეყნის დიდ ნაწილს – გათიშულია ქალაქები და რეგიონები

24 ივლისს, დაახლოებით 00:10 საათზე ელექტროენერგია გაითიშა ბათუმში, თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებსა და ქალაქებში.
მოქალაქეები საქართველოს რეგიონებიდან ფეისბუქზე წერენ, რომ ელექტროენერგია არ მიეწოდებათ.
„სახელმწიფო ელექტროსისტემიდან არ მოგვეწოდება ძაბვა“ – უთხრეს „ბათუმელებს“ „ენერგო პრო-ჯორჯიაში“. აქ განმარტეს, რომ დენის გათიშვა კომპანიის მიზეზით არ მომხდარა.
ამ დრომდე [00:50 სთ] გათიშვის მიზეზის შესახებ განცხადება არ გაუვრცელებია სახელმწიფო ელექტროსისტემას.
დენის გათიშვის გამო თბილისიდან ვერ გამოდის თბილისი-ბათუმის მატარებელი.
განახლებული ინფორმაცია:
24 ივნისს, 01:30 საათზე განცხადება გაავრცელა სახელმწიფო ელექტროსისტემამ. უწყების განცხადებით, დენი ქვეყნის მასშტაბით ავარიულად გაითიშა და ამჟამად მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. „ელექტროსისტემისვე“ განცხადებით, პარალელურად მიმდინარეობს ავარიის ზუსტი მიზეზების დადგენა.