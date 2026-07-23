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დენი არ მიეწოდება ქვეყნის დიდ ნაწილს – გათიშულია ქალაქები და რეგიონები

24.07.2026
დენი არ მიეწოდება ქვეყნის დიდ ნაწილს – გათიშულია ქალაქები და რეგიონები
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

24 ივლისს, დაახლოებით 00:10 საათზე ელექტროენერგია გაითიშა ბათუმში, თბილისში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებსა და ქალაქებში.

მოქალაქეები საქართველოს რეგიონებიდან ფეისბუქზე წერენ, რომ ელექტროენერგია არ მიეწოდებათ.

„სახელმწიფო ელექტროსისტემიდან არ მოგვეწოდება ძაბვა“ – უთხრეს „ბათუმელებს“  „ენერგო პრო-ჯორჯიაში“. აქ განმარტეს, რომ დენის გათიშვა კომპანიის მიზეზით არ მომხდარა.

ამ დრომდე [00:50 სთ] გათიშვის მიზეზის შესახებ განცხადება არ გაუვრცელებია სახელმწიფო ელექტროსისტემას.

დენის გათიშვის გამო თბილისიდან ვერ გამოდის თბილისი-ბათუმის მატარებელი.

თბილისი, 24 ივლისი, მატარებლის სადგური

განახლებული ინფორმაცია:

24 ივნისს, 01:30 საათზე განცხადება გაავრცელა სახელმწიფო ელექტროსისტემამ. უწყების განცხადებით, დენი ქვეყნის მასშტაბით ავარიულად გაითიშა და ამჟამად მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. „ელექტროსისტემისვე“ განცხადებით, პარალელურად მიმდინარეობს ავარიის ზუსტი მიზეზების დადგენა.

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