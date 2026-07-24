6 თვეში ჯარიმებიდან 148 მილიონი ლარი შევიდა ბიუჯეტში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ჯარიმებიდან 2026 წლის ბიუჯეტში, 6 თვეში, 148 მილიონი ლარი შევიდა.
სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშის მიხედვით ამ თანხიდან 59.3 მილიონი ცენტრალურ ბიუჯეტში, 89 მილიონი კი – თვითმმართველი ქალაქების ბიუჯეტში შევიდა.
მათ შორის, პარკირების წესების დარღვევის გამო ჯარიმამ 11 მილიონ 193 937 ლარი შეადგინა;
უბილეთოდ მგზავრობის გამო გადახდილი ჯარიმებიდან ბიუჯეტში 1 მილიონ 660 792 ლარი გადაიხადეს, საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის პირობების დარღვევის გამო კი – 82 044 ლარი.
ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის ანგარიშის მიხედვით შემოსავალი ავტომობილის გაჩერების წესების დაუცველობისათვის ბიუჯეტში შევიდა 20 მილიონ 099 941 ლარი.
თვითმმართველობის მიერ განსაზღვრულ გზებზე დადგენილი ავტობუსების გაჩერების ადგილების გარდა სხვა ადგილებზე გაჩერება ან ავტობუსების გაჩერების ადგილებზე სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება – დგომისათვის ბიუჯეტში 52 757 ლარი გადაუხდიათ.
ველობილიკზე ან ველოსიპედის მოძრაობის ზოლზე ველოსიპედის გარდა სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის, გაჩერების ან დგომისათვის ან სატრანსპორტო საშუალების გზაზე გაჩერება – დგომისათვის სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის ნომრის (სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ან ნიშნების), შიდა ტრანზიტის, ტრანზიტული ნომრის ან TEST ნომრის გარეშე – 1 მილიონ 173 940 ლარია გადახდილი.
ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების მიზნით სატვირთო ავტომობილის [N1, N2 და N3 კატეგორიების] მოძრაობა ან ეკონომიკური საქმიანობის განსაზღვრული ადგილის ან/და დროის დარღვევისათვის ბიუჯეტში 651 335 ლარი გადაუხდიათ.