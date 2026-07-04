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აჭარის ტელევიზიიდან გათავისუფლებულმა ჟურნალისტებმა სასამართლოს მიმართეს

04.07.2026
აჭარის ტელევიზიიდან გათავისუფლებულმა ჟურნალისტებმა სასამართლოს მიმართეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან გათავისუფლებული ჟურნალისტები: ირინა ყურუა, მაია მერკვილაძე, ლევან ურიდია, გაბრიელა კვაჭანტირაძე და სალომე გეგეშიძე მაუწყებელს სასამართლოში უჩივიან და გათავისუფლების ბრძანების ბათილად ცნობას ითხოვენ – წერს „მედია ჩექერი“.

აჭარის მაუწყებლიდან ჟურნალისტები ერთი თვის წინ გაათავისუფლეს –  2 ივნისს, ტელევიზიისა და რადიოს  თანამშრომლებმა ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით გაიგეს, რომ სამსახურიდან გაათავისუფლეს. მათი სამსახურიდან გათავისუფლების ოფიციალური მიზეზი ტელევიზიაში გამოცხადებული რეორგანიზაცია გახდა.

ჟურნალისტებმა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სარჩელებით უკვე მიმართეს. მათ ინტერესებს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ იცავს.

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაწყვეტილებას რეორგანიზაციის საბაბით ჟურნალისტების გათავისუფლების შესახებ უსამართლო და დაუსაბუთებელი უწოდა.

„…გათავისუფლებები სხვა არაფერია, თუ არა აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის კრიტიკული აზრისგან დაცლის მცდელობა და ეს შერჩევითი, მიკერძოებული დამოკიდებულება ჟურნალისტების მიმართ აჭარაში საინფორმაციო ველის საბოლოოდ მოსუფთავებას ემსახურება“ – ნათქვამი ქარტიის განცხადებაში, რომელიც ორგანიზაციამ 2 ივნისს გაავრცელა.

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