მეორე სამსახურის შეზღუდვა საზმაუს და აჭარის ტელევიზიას არ შეეხება – კანონპროექტი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მეორე სამსახურზე შეზღუდვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის, მათ შორის „აჭარის ტელევიზიის“ თანამშრომლებს აღარ შეეხებათ – „შეთავსებით“ მეორე სამსახურს საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის „ოცნების“ პარლამენტი დაუშვებს. ცვლილებას დაჩქარებული წესით განიხილავენ.

კანონში „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ 2025 წლის პირველი ნოემბრიდან საჯარო სამსახურებში დასაქმებულ პირებს მეორე სამსახურში დასაქმება ეზღუდებათ.

„მიზანშეწონილია, კანონპროექტი განხილულ იქნეს დაჩქარებული წესით, ვინაიდან, მნიშვნელოვანია, მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში დასრულდეს შესაბამისი ცვლილებების ასახვა კანონმდებლობაში და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან არსებული თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის წევრებსა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების — საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს თანამშრომლებს დროულად მიეცეთ შეთავსებითი სამუშაოს შესაძლებლობა,“ – აღნიშნულია კანონპროექტების განმარტებით ბარათში.

„კანონპროექტის მიღებით, შესაბამისობაში მოვა ორი საკანონმდებლო აქტი და ამასთანავე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან არსებული თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის წევრებსა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების — საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს თანამშრომლებს მიეცემათ შესაძლებლობა განახორციელონ შეთავსებითი სამუშაო,“ – ვკითხულობთ კანონპროექტში.

რატომ დაუშვა არალეგიტიმურმა და ანტიკონსტიტუციურმა პარლამენტმა გამონაკლისი საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის?

„კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი შეთავსების შეზღუდვა არ ითვალისწინებდა გამონაკლისად იმ პირებს, რომლებიც საქმიანობენ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში – საზოგადოებრივ მაუწყებელში და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში, მიუხედავად მათი საქმიანობის სპეციფიკისა. შესაბამისად, კანონპროექტის მიზანია… გამონაკლისის დაზუსტება ისე, რომ იგი მოიცავდეს როგორც თბილისის მერთან არსებულ საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის წევრებს, ისე საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს თანამშრომლებს, რათა მათ შეეძლოთ თავიანთი საქმიანობის განხორციელება.“ – აღნიშნულია განმარტებით ბარათში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
